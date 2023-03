Manifestation du mercredi 8 mars : où sont prévues les mobilisations en France ?

Ce mercredi 8 mars pour la journée des droits des femmes, les cortèges seront aussi l'occasion pour certains opposants de manifester contre la réforme des retraites jugée "injuste" pour les femmes.

Une "grève féministe" est prévue ce mercredi 8 mars à l'occasion de la journée des droits des femmes. Cette journée sera l'occasion de manifester comme à l'accoutumée au mois de mars pour lutter contre les inégalités salariales, les violences conjugales mais aussi pour la liberté à disposer de son corps. Cependant, la manifestation de cette année sera aussi un moyen de contester la réforme des retraites.

Sur le site grevefeministe.fr, qui a lancé l'appel, le projet de réforme des retraites est vivement contesté. "En France, le gouvernement s'attaque de nouveau et frontalement aux femmes avec une réforme des retraites qui va les percuter de plein fouet. Au cœur de la lutte contre cette réforme, le 8 mars est l'occasion de mettre sur le devant de la scène la situation et les revendications des femmes et d'amplifier la mobilisation" est-il revendiqué. Ainsi, sont prévus dans toute la France, au lendemain de la journée de contestation du 7 mars, des cortèges pour le droit des femmes et contre la réforme des retraites.

Ou sont prévus les rassemblements le 8 mars ?

Plusieurs syndicats dont Solidaires ont appelé à "participer aux initiatives et manifestations unitaires féministes, ainsi qu'aux actions intersyndicales pouvant s'ajouter, pour mettre en avant l'injustice et les inégalités spécifiques que subissent les femmes avec ce projet de réforme des retraites". Ainsi, voici la liste des principaux cortèges prévus le 8 mars :