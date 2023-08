Convoi de l'eau : une arrivée à Paris samedi, les militants anti-bassines entendus ?

Le "Convoi de l'eau", parti de Sainte-Soline pour dénoncer les projets de méga-bassines, devrait arriver à Paris, samedi 26 août. Le cortège s'est arrêté à Orléans, où il a réclamé un moratoire sur la gestion de l'eau.

[Mis à jour le 25 août 2023 à 17h57] Le convoi de l'eau, qui rassemble 800 cyclistes et des tracteurs, est à Orléans, vendredi 25 août. Les manifestants ont campé devant l'agence de l'eau pour réclamer un moratoire sur le projet des méga-bassines. Le cortège doit atteindre sa destination finale samedi 26 août. "La condition d'une levée de camp, c'est un moratoire", a affirmé un représentant du Convoi, reçu par la préfète vendredi, rapporte La Nouvelle-République. La plupart des militants comptent rester à Orléans, devant l'Agence de l'eau, tant qu'ils n'auront pas obtenu satisfaction. "Pas de bassines à Sainte-Soline. La guerre de l'eau a commencé et on se battra pour la gagner", ont scandé les manifestants devant l'Agence de l'Eau. La délégation a été reçue par la préfète du Loiret, Sophie Brocas, ce qui pourrait être un tournant pour l'avenir des méga-bassines. Le convoi s'est déplacé depuis le 18 août sans incident majeur.

Quelques jours plus tôt, la préfecture de la Vienne avait diffusé sur X, anciennement Twitter, quatre clichés du green du golf de Beaumont-Saint-Cyr dégradé. Selon les autorités, une quarantaine d'individus ont forcé l'entrée de ce domaine pour détériorer le système d'irrigation et un terrain de jeu. Les organisateurs du "Convoi de l'eau" ont réfuté toute implication de leur part sur Telegram : "Il s'agit d'un acte revendicatif qui n'a pas été planifié et ne relève pas de l'organisation du convoi." Un logo des Soulèvements de la Terre a été tracé sur la pelouse alors que ce mouvement est dans le collimateur du gouvernement depuis de longs mois.

Cette manifestation itinérante a été organisée pour dénoncer l'usage de méga-bassines comme celle de Sainte-Soline où de violents affrontements avaient éclaté en mars dernier. Une enquête a été ouverte après cette intrusion. Selon le Huffingtonpost, "aucune interpellation n'a été réalisée, mais certains suspects ont été identifiés avec l'appui d'un drone et des plaintes ont été déposées." Dans un communiqué, le "Convoi de l'eau" a reconnu que "quelques dizaines de personnes ont de toute évidence voulu aller se rafraîchir sur un des points d'arrosage du golf situé juste à côté" sans affirmer la participation de certains de ces membres aux actes de vandalisme.

Qu'est-ce que le "Convoi de l'eau" ?

Près de cinq mois après les affrontements musclés de Sainte-Soline, les militants opposés au projet controversé des méga-bassines sont partis de Lezay (Deux-Sèvres) vendredi 18 août 2023 pour une manifestation itinérante. À l'initiative du "Convoi de l'eau", on retrouve le collectif Bassines Non Merci ! et le syndicat agricole Confédération paysanne, soutenus par différentes associations comme les Soulèvements de la Terre, acteur majeur dans la lutte à Sainte-Soline. Entre 500 et 700 cyclistes et 20 tracteurs se sont élancés dans ce convoi qui prévoit en moyenne 50 à 60 kilomètres par jour.

Le convoi devra rejoindre Orléans (Loiret) avant de terminer sa course à Paris pour un "final surprise" le samedi 26 août. Au total, près de 700 cyclistes et 20 à 30 tracteurs se sont inscrits au défilé. Tous les jours, les manifestants parcourront 50 à 60 kilomètres.

Quel est le parcours du "Convoi de l'eau" ?

Cette manifestation est partie le vendredi 18 août 2023 à midi de Lezay (Deux-Sèvres) et doit rejoindre Orléans le 25 août. 8 arrêts sont prévus avant cette destination. Enfin, un rassemblement est prévu le week-end du 26 et 27 août à Paris. Le programme détaillé est disponible via ce lien. L'arrivée du 21 août sera à la coopérative paysanne de Belêtre à Dolus-le-Sec (Indre-et-Loire). Puis cela sera à Lussault-sur-Loire (Indre-et-Loire) le 22, à Lestiou (Loir-et-Cher) le 23 et Bou (Loiret) le 24. La circulation sera perturbée lors du passage du "Convoi de l'eau" en raison de l'importance du cortège. La préfecture d'Indre-et-Loire a recommandé "d'éviter, si possible, les secteurs concernés par le passage du cortège, d'emprunter des itinéraires alternatifs et/ou de privilégier des déplacements à d'autres horaires".

Le convoi prévoit de parcourir 50 à 60 kilomètres chaque jour. L'étape d'Orléans sera très symbolique puisque la destination exacte est l'agence régionale de l'eau Loire-Bretagne. Selon Laurence Marandola, porte-parole de la Confédération paysanne, auprès de Franceinfo : "Les agences de l'eau sont maîtresses de la politique de l'eau du territoire. Ce sont les très gros financeurs des ouvrages sur l'eau. Ils financent les méga-bassines avec 70% de l'argent public !"

Un évènement surveillé de près après Sainte-Soline

Les manifestations autour de ce type de projets ont été violentes à plusieurs reprises, notamment en mars 2023 à Sainte-Soline. Le gouvernement a dissous le collectif "Les Soulèvements de la Terre", mais le Conseil d'État a suspendu cette décision. La préfecture de la Vienne a annoncé, par un communiqué de presse mardi 15 août, qu'elle utiliserait des drones et des aéronefs pour sécuriser le parcours du convoi de l'eau, qui traversera le département du 18 au 21 août.

Les organisateurs ont souhaité partir près de Sainte-Soline pour "rendre hommage aux blessés et mutilés par les grenades de la police". Selon BFMTV, le cortège a été "déclaré auprès des préfectures concernées". Le collectif "Les Soulèvements de la Terre", derrière les manifestations en mars 2023, sera présent dans le convoi, mais sans le rôle d'organisateur.