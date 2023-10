Vous trouvez que le Coca-Cola est meilleur au McDonald's que chez vous ? Voici pourquoi

Des milliers de consommateurs ont remarqué que le Coca-Cola était meilleur chez McDo qu'à la maison. Il y a une bonne raison...

Vous aussi vous pensez que le Coca du McDo a meilleur goût que celui que vous avez dans votre frigo ? Depuis plusieurs semaines, la question est devenue virale aux Etats-Unis, avec une série de témoignages comparant le goût de la célèbre boisson dans les fast-foods à celui des canettes ou des bouteilles qu'on trouve en supermarché. Le géant américain des sodas et celui de la restauration rapide ont même été soupçonnés d'avoir trouvé un accord secret pour s'aider mutuellement à conquérir le monde.

"Nous entendons tous dire que le Coca-Cola a meilleur goût chez McDonald's, et pour ceux d'entre nous qui en ont bu, nous savons que c'est différent des autres endroits", a récemment reconnu Brenda Argueta, qui écrit pour un magazine local d'Orlando, en Floride. Le très sérieux New York Times a lui aussi rappelé que Coca-Cola et McDonald's entretiennent une relation de longue date qui a aidé les deux sociétés à devenir les icônes mondiales qu'elles sont aujourd'hui.

Depuis les années 1950, les deux entreprises ont un accord pour que les restaurants soient approvisionnés avec du Coca, si bien que les BigMac et leurs cousins sont presque toujours accompagnés de la célèbre boisson brune. McDonald's est le plus gros client de Coca-Cola dans la restauration et les deux sociétés entretiennent une relation unique, faites d'opérations marketing communes et d'échanges de bons procédés. McDo a par exemple utilisé les bureaux de Coca-Cola pour s'implanter dans certains pays.

De quoi conclure que Coca-Cola livre une meilleure boisson à ses "amis" pour accompagner leurs hamburgers ? La réalité est un peu différente. La production et la livraison de Coca-Cola dans les restaurants McDonald's a bien fait l'objet d'un accord et le Coca livré à McDo est en effet différent de celui qui est embouteillé pour être vendu en supermarché. Mais il est plus question de logistique : le Coca-Cola est livré aux fast-foods dans des cuves en acier inoxydable "qui garantissent sa fraîcheur", écrit le New York Times.

Le sirop est ensuite refroidi avec de l'eau, avant d'être envoyé dans la fontaine à soda, selon le Reader's Digest. Ce processus aide à garder le liquide frais et augmente la carbonatation, autrement dit la présence de dioxyde de carbone (CO2) dans la boisson pour la rendre plus mousseuse. Selon le Reader's Digest, à mesure que le soda se réchauffe, le CO2 s'échappe. Or comme le soda reste au frais plus longtemps, il conserve donc plus longtemps ses bulles et son goût.

La chaîne YouTube Weird History Food a aussi expliqué le phénomène début juillet dans une vidéo qui a été vue des centaines de milliers de fois depuis. "Contrairement au soda en canette qui est comme un poisson congelé, le meilleur Coca-Cola se trouve directement dans le ruisseau", résumait le document de manière très imagée. Le contenant en métal rendrait en outre le goût du soda plus complexe, selon le site spécialisé Food Geek & Love.

Si le Coca est meilleur au McDo, cela a donc plus à voir avec ce qu'on constate pour une autre boisson, distribuée elle aussi dans le monde entier dans des futs en métal : la bière. Mais n'oubliez pas de consommer ces deux boissons avec modération, les sodas comme la bière ayant des effets sur votre santé.