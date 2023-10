Alerte Tsunami après "un séisme au large de l'Algérie" : ce SMS des autorités est à prendre au sérieux

Les préfectures des départements méditerranéens envoient des alertes pour prévenir d'une menace de tsunami. Celui envoyé cette semaine n'est pas à prendre à la légère.

Les préfectures sont désormais capables de prévenir les Français de menaces imminentes, avec les outils de communication les plus récents et les plus efficaces. Le smartphone est le support idéal pour que tous les citoyens reçoivent une information urgente ou qu'ils la fassent circuler le plus rapidement possible. Pour s'assurer qu'un tel message se transmette bien, un "exercice tsunami" est organisé dans neuf départements du littoral français ce vendredi.

De quoi s'agit-il ? Entre 10h et 11h15, des centaines de milliers de personnes recevront une notification sonore sur leur téléphone portable, pour les prévenir qu'un séisme sous-marin est survenu au large des côtes de l'Algérie, créant un tsunami qui doit atteindre l'ensemble de la côte méditerranéenne française dans un peu plus d'une heure. Il s'agit d'un scénario fictif, permettant de mettre les autorités et les habitants concernés en situation.

La simulation est très poussée : le test débute avec l'envoi d'une alerte au centre opérationnel de gestion interministérielle de crises, qui la répercutera vers les 9 préfectures des départements concernés : Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales, Haute-Corse et Corse-du-Sud.

Le message reçu par les administrés de ces départements dépendra de leur lieu de vie et s'ils résident près ou très près du littoral. Les personnes les plus menacées auront ces consignes :

Évacuez les rivages à plus de 200 m de la côte

Rejoignez immédiatement un point haut, à pied avec un kit d'urgence

À défaut, montez à l'étage de votre maison à + de 5m de hauteur et restez-y

Attendez les consignes des autorités et écouter la radio

Attention, ces consignes sont fictives, comme le rapportent les services du département du Var, cet exercice "n'appelle aucune action de la part de la population, seulement la réponse au questionnaire associé au message afin de permettre un retour d'expérience optimal". Il est même demandé de pas sursolliciter la police, les services de secours (15, 18 et 112) et les autorités locales d'appels téléphoniques. Soyez aussi vigilants sur les fausses informations sur les réseaux sociaux concernant cet exercice.

Tout ceci doit donc être pris au sérieux sans encombrer les secours. L'objectif est de permettre d'améliorer le dispositif prévu, aujourd'hui mis en place par le système FR-Alert. Il permet d'informer sur les personnes localisées en temps réel sur un territoire donné (y compris celles de passage et les touristes).