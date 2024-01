Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 23 janvier 2024 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Le tirage de l'Euromillions de ce mardi 23 janvier 2024 promettait 17 millions d'euros. Voici les résultats gagnants.

Le premier tirage Euromillions de la semaine n'a pas fait de grand vainqueur ce mardi 23 janvier 2024. Néanmoins, peut-être faites-vous tout de même partie des joueurs qui sont parvenus à mettre la main sur quelques bons numéros de la combinaison gagnante. On sait qu'un participant ayant tenté sa chance en France a remporté 56 437,60 euros ce mardi soir, en cochant les cinq bons chiffres, mais pas les deux bons numéros étoile. Six autres grilles ont, elles, été cochées de quatre des cinq bons chiffres et des deux bons numéros étoile, permettant à leurs propriétaires de remporter, chacun, 1 953,20 euros. Retrouvez sans plus attendre tous les résultats du jour :

Tirage du 23/01/2024 14 - 23 - 39 - 48 - 50 Etoiles : 3 - 12

MyMillion : KR 537 5327

Dix-sept millions d'euros étaient en jeu mardi soir. La somme avait de quoi séduire… ceux qui ne jouent jamais à l'Euromillions. En effet, il s'agissait de la plus petite cagnotte qui puisse être mise en jeu à l'occasion d'un tirage Euromillions. Prochain rendez-vous vendredi. Et quel rendez-vous ! La FDJ et ses homologues européens proposeront ce jour-là un méga-jackpot de 130 millions d'euros ! Une cagnotte qui devrait susciter les convoitises. Sachez qu'il est dès à présent possible de jouer pour ce tirage précisément. Et malgré l'énorme cagnotte mise en jeu, vous n'aurez pas à débourser plus de 2,50 euros pour une combinaison de cinq chiffres, compris entre 1 et 50, et deux numéros étoile, à choisir entre 1 et 12. À noter que si personne ne gagne vendredi, le jackpot sera remis en jeu avec quelques millions d'euros supplémentaires jusqu'à ce que quelqu'un le remporte ou qu'il atteigne la coquette somme de 250 millions d'euros !