Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 1er mars 2024 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Pour ce dernier tirage Euromillions de la semaine, 39 millions d'euros étaient promis à qui trouverait les résultats du jour. Y a-t-il eu un grand vainqueur ?

Trente-neuf millions d'euros. En voilà, une sacrée somme ! Ce vendredi 1er mars 2024, la Française des jeux et ses homologues européens proposaient de remporter l'équivalent de 32,5 millions de baguettes de pain, 4 100 000 places de cinéma ou encore, peut-être plus parlant, 30 000 SMIC, soit 2 500 années de revenu minimal. À côté d'un tel pactole, votre salaire annuel ressemble à de... l'argent de poche ! Quoi qu'il en soit, on connaît désormais le résultat Euromillions du jour, que ce soit la combinaison gagnante ou le code My Million qui permet de remporter un million d'euros. Retrouvez tous les résultats ci-dessous :

Tirage du 01/03/2024 4 - 7 - 19 - 20 - 34 Etoiles : 2 - 4

MyMillion : EQ 807 5438

Prochain rendez-vous mardi. 49 millions d'euros seront donc en jeu. Comme lors de chaque tirage de l'Euromillions, les joueurs auront jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance, que ce soit en point de vente (à condition que celui près de chez vous soit encore ouvert à cette heure-ci, bien sûr) ou sur le site de la Française des jeux. La grille est vendue 2,50 euros. De quoi multiplier votre mise par 19,6 millions en cas de victoire ! Sur le papier, c'est certain : vous ne pourriez pas rêver meilleur investissement. Toutefois, pour remporter le gros lot, un joueur ou une joueuse ne peut se contenter de tenter sa chance et d'attendre tranquillement les résultats de l'Euromillions. Une chance incroyable et un karma au beau fixe sont en effet plus que nécessaires !