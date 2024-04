Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 18 avril 2024 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Ce jeudi est-il celui qui a changé à jamais votre vie ? Les résultats de l'EuroDreams sont disponibles.

Qui dit jeudi, dit EuroDreams. Ce 18 avril 2024, les amateurs de loteries pouvaient à nouveau tenter leur chance en participant à un tirage. Mais l'heure du résultat venue, qu'en est-il ? Malheureusement, il n'y a pas eu de grand vainqueur. Aucun joueur ayant tenté sa chance pour ce tirage ne recevra 20 000 euros par mois pendant les trente prochaines années. En revanche, un participant est parvenu à parier sur les six bons chiffres, seul le numéro Dream est manquant. Il ou elle va ainsi pouvoir empocher 2 000 euros par mois pendant cinq ans !

Résultat du tirage EuroDreams du 18/04/2024

4 - 13 - 16 - 18 - 28 - 30 et le N°Dream 2

Si vous êtes plutôt grosse cagnotte versée en une seule fois, sachez que vendredi, la Française des jeux et ses homologues européens proposent un tirage de l'Euromillions de 120 millions d'euros. Comme à l'EuroDreams, la grille est vendue 2,50 euros. Le tirage du Loto de samedi mettra lui en jeu une cagnotte de 7 millions d'euros. La grille est vendue 2,10 euros à ce jeu de hasard. De beaux jackpots qu'il sera possible de remporter à condition de valider votre grille avant 20h15 le jour J, et surtout, d'avoir une certaine chance !