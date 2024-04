Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 23 avril 2024 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Les 133 millions d'euros ont-ils été remportés ? Le tirage de l'Euromillions a eu lieu. Voici les résultats.

Ce n'étaient pas 17, ni même 50 ou encore 79 millions d'euros qui étaient en jeu ce mardi 23 avril 2024. Non, le tirage de l'Euromillions proposait plus encore : 133 millions d'euros. Désormais, on connaît la combinaison gagnante du jour et, mauvaise nouvelle, il n'y a pas eu de grand vainqueur ! Ce sont donc 151 millions d'euros qui seront mis sur la table lors du prochain tirage de l'Euromillions vendredi. Il vous faudra avoir de la chance pour trouver le résultat. En ne jouant qu'une combinaison classique, vous avez en effet une chance sur plus de 139 millions de devenir millionnaire. En attendant, retrouvez tous les résultats de l'Euromillions. Notons toutefois que s'il n'y a pas eu de grand vainqueur, un joueur ayant participé au tirage en France est tout de même parvenu à remporter 195 277,70 euros ce mardi soir.

Tirage du 23/04/2024 6 - 9 - 11 - 32 - 49 Etoiles : 2 - 10

MyMillion : JX 323 5847

Si vous voulez avoir plus de chances de remporter un jackpot et de devenir millionnaire, il faudra voir moins grand et viser d'avantage le tirage du Loto. La grille est vendue 2,20 euros, soit 30 centimes de moins, et en ne jouant qu'une combinaison, vos chances sont d'environ une sur 19 millions. Mais il y a un "mais". Le jackpot d'un tirage du Loto est nettement moins séduisant que celui généralement proposé à l'Euromillions. Alors que 133 millions d'euros étaient en jeu ce mardi soir, la Française des jeux proposera mercredi neuf millions d'euros au Loto. Une cagnotte qui reste toutefois plutôt importante pour ce jeu de hasard. Le jackpot moyen remporté y est de cinq millions d'euros.