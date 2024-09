Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 3 septembre 2024 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Non, vous ne rêvez pas ! La FDJ proposait bel et bien 131 millions d'euros ce mardi soir. Avez-vous trouvé les résultats gagnants ?

Le tirage de l'Euromillions s'annonçait riche en émotions ce mardi 3 septembre 2024. En effet, la Française des jeux et ses homologues européens proposaient pas moins de 131 millions d'euros à qui trouverait le résultat de l'Euromillions. De quoi motiver les troupes ! Si le tirage a bien révélé la combinaison gagnante du jour, on ignore encore à ce stade si grand vainqueur il y a eu. La répartition des gains n'a en effet pas encore été dévoilée sur le site de la FDJ. Le mieux est donc de vérifier par soi-même. Retrouvez sans plus attendre les résultats Euromillions du jour :

Tirage du 03/09/2024 7 - 9 - 11 - 16 - 45 Etoiles : 2 - 5

MyMillion : MS 437 2213

Vous aimez les grosses cagnottes ? Sachez qu'avec le vendredi 13 qui approche, la Française des jeux a annoncé ces dernières heures qu'elle allait organiser pour l'occasion un Super Loto avec 13 millions d'euros en jeu, mais surtout… 50 codes permettant chacun de remporter 20 000 euros. En somme, une demi-centaine de joueurs pourront quoiqu'il arrive repartir avec une belle somme. À noter cependant qu'au vu du nombre de codes LOTO tirés ce jour, le prix de la grille de base sera un peu plus élevé qu'en temps normal. Il faudra ainsi débourser 3 euros au lieu de 2,20 euros habituellement pour jouer une grille classique. Pour ceux qui voudraient tenter leur chance, sachez qu'il est dès à présent possible de jouer en point de vente FDJ ou directement sur le site internet de la Française des jeux. Avis aux amateurs.