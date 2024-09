Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 27 septembre 2024, 130 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. 130 millions d'euros sont à gagner vendredi 27 septembre à l'Euromillions. Le tirage aura lieu à partir de 21h05. Retrouvez les résultats.

C'est un tirage exceptionnel qui a leu ce vendredi 27 septembre 2024, le méga jackpot de 130 millions d'euros est mis en jeu ce soir au tirage de l'Euromillions. De quoi commencer l'année en beauté et pourquoi pas prévoir de belles vacances pour la Toussaint qui arrive à grands pas. Pour jouer au tirage de l'Euromillions de ce vendredi 27 septembre, rendez-vous dans un point de vente de la Française des Jeux et demander un flash ou replisser une grille. Vous devrez cocher au minimum cinq numéros et deux étoiles pour une valeur de 2,50 euros. Vous pouvez également remplir une grille multiple, en cochant plus de numéros, ce qui augmentera vos chances de remporter des gains, ou même le méga jackpot qui est mis en jeu ce soir à l'Euromillions. Pour cela, il vous faudra débourser au maximum 990 euros pour six numéros et douze étoiles. Ainsi les règles restent les mêmes, pour remporter le jackpot, il vous faudra avoir les cinq bons numéros et les deux bonnes étoiles.

Pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer dans un point de vente FDJ, la Française des Jeux vous permet de jouer en ligne ou sur son application. Les règles du jeu sont les mêmes. Rendez-vous aux alentours de 21h05 pour connaître les résultats de ce tirage Euromillions exceptionnel pour le méga jackpot de ce vendredi.