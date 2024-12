Grèves de décembre 2024 : transports, école, industrie... Les perturbations en France

La CGT a appelé à une mobilisation générale "pour l'emploi et l'industrie" ce jeudi 12 décembre. Plusieurs secteurs sont mobilisés, notamment dans l'industrie, les transports et l'enseignement.

Ce 12 décembre marque une importante nouvelle journée de mobilisation, une semaine après celle de la fonction publique. Ce rassemblement avait réuni 200 000 personnes dans 160 cortèges en France selon la CGT et 130 000 selon les autorités. 18,61% des 2,5 millions d'agents de la fonction publique avaient fait grève selon le ministère de la fonction publique. Les grévistes étaient majoritairement issus de l'Education nationale (au moins 31%).

Ce mouvement a lieu en pleine crise politique avec la censure du gouvernement de Michel Barnier et l'attente de la nomination d'un nouveau Premier ministre. Les syndicats de différents secteurs continuent tout de même d'exprimer leur colère lors de différentes mobilisations. Pour ce 12 décembre, la CGT a lancé un appel à la mobilisation "pour l'emploi et l'industrie". Elle souhaite alerter contre la multiplication des plans sociaux : "300 plans de licenciement" ont été enregistrés depuis le mois de septembre 2023 selon le syndicat avec plus de 130 plans concentrés sur la période juillet-décembre 2024, dont 112 sur la seule période de septembre à décembre.

Près de 119 mobilisations sont ainsi prévues à travers 76 départements - une moitié consistant en des rassemblements et manifestations sur les voies publiques et devant les préfectures et autres institutions, l'autre moitié prévoyant des actions de lutte sur les sites de travail - selon le dernier décompte de la CGT. Le secteur du jeu vidéo se mobilise aussi suite à la crise financière des studios français Don't Nod et Ubisoft.

Certains syndicats du milieu scolaire ont aussi appelé à organiser un acte 2 de la mobilisation ce jeudi 12 décembre. Le FSU, la CGT Educ’action et SUD Éducation ont ainsi appelé à une nouvelle mobilisation dans un communiqué commun : "Salaires, conditions de travail, budget, le mépris, ça suffit ! Nous ne pourrons accepter un nouveau budget d’austérité qui reprendraient les mesures contestées, par exemple, les suppressions de postes ou les mesures anti-fonctionnaires du ministre démissionnaire Guillaume Kasbarian". La grève pourrait entrainer des perturbations dans l'accueil des élèves. Jeudi "sera une journée de convergence avec la grève des cheminots contre le démantèlement du fret ferroviaire et celle des fonctionnaires qui demandent un budget à la hauteur des besoins", a déclaré à l’Agence France Presse la cheffe de file de la CGT, Sophie Binet.

Les mobilisations pourraient durer ces prochaines semaines, voire reprendre l'année prochaine. Si la CGT de Sophie Binet appelle à la grève dès à présent, des branches du syndicat Force ouvrière ont annoncé suspendre les appels à la grève des 10, 11 et 12 décembre, "dans l'attente des orientations du nouveau gouvernement". et ont déposé "d'ores et déjà un préavis de grève du 1er janvier au 31 mars 2025".

La grève SNCF s'intensifie

A la SNCF, les syndicats avaient prévu depuis longtemps d'entamer une grève illimitée, reconductible par tranche de 24 heures, à partir du 11 décembre pour s'opposer au démantèlement du service de fret et la mise en concurrence de certaines lignes régionales. Mais le mouvement s'avère moins important qu'annoncé après la rétractations des syndicats Unsa-Ferroviaire et CFDT-Cheminots qui ont renoncé à la mobilisation après la signature d'un accord avec la direction concernant l'avenir des cheminots du fret et du TER transférés dans des filiales d'ici au 1er janvier. Mais la CGT-Cheminots et SUD-Rail ont bien fait grève et souhaitent poursuivre le mouvement.

Si quelques perturbations ont été constatées le 11 décembre, c'est surtout ce jeudi que le réseau sera touché. Un "trafic normal" est attendu sur les lignes TGV avec seulement quelques changements sur les lignes régionales "avec en moyenne nationale huit trains sur dix"; mais en Ile-de-France, la situation est plus compliquée ce 12 décembre. Les RER C et D seront particulièrement concernés ainsi que les Transiliens H,N et R.

Les mobilisations à la SNCF restent peu suivies en cette fin d'année. Déjà jeudi 21 novembre, le mouvement de grève n'a eu que peu d'impact avec seulement un cheminot sur quatre qui était mobilisé selon la CGT. "Cette grève à Noël, les Français n'en veulent pas, on les comprend, et il n'y a pas de raisons surtout", a aussi déclaré Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, sur RTL. "Je suis assez dubitatif sur ce mouvement social, d'autant plus qu'il n'y a pas d'autres hypothèses possibles" que ce démantèlement, a annoncé le ministre délégué aux Transports François Durovray.

Où en sont les mobilisations agricoles ?

Les agriculteurs ont repris la mobilisation les 9 et 10 décembre avec des actions "autour du revenu, autour de la relation avec le prix de nos produits, notamment dans le cadre du début des relations commerciales, de la négociation avec les distributeurs" prévenait la FNSEA. De plus, après la signature de l'accord de libre-échange avec le Mercosur le 6 décembre, les agriculteurs appréhendent l'arrivée d'une concurrence déloyale, même si le traité n'est pas encore ratifié. La chute du gouvernement a aussi augmenté leur colère, craignant des engagements non tenus. Ils souhaitaient en réaction "durcir leur action". "On appelle à aller à la rencontre de tous les députés pour demander des comptes", a lancé le secrétaire général des Jeunes agriculteurs, Quentin Le Guillous, à l'AFP. Le 9 décembre, des agriculteurs ont ainsi visé les permanences de différents députés. Certains ont déversé de la terre ou du lisier devant ces bâtiments. D'autres se sont positionnés sur des ronds-points, créant des barrages filtrants.