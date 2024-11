L'eau du robinet ne doit plus être bue dans plusieurs villes de Normandie

Dans plusieurs communes de Seine-Maritime, la qualité de l'eau est dégradée en raison de la contamination d'un réservoir d'eau. Elle n'est plus potable dans les maisons.

La qualité de l'eau est dégradée dans 17 communes de Seine-Maritime. La totalité de l'eau potable d'Anneville-sur-scie, d'Aubermesnil-Beaumais, de Bois-Robert, de Le Catelier, de Les Cents-Acres, de La Chapelle-du-Bourgay, de La Chaussée, de Cropus, de Notre-Dame-du-Parc, de Sainte-Foy, de Saint-Honore et de Val-de-Scie Cressy est touchée. Mais dans d'autres villes, seules certaines zones sont visées : les hameaux de Guerrots et Longuetuit à Heugleville-sur-Scie, 40% de la partie haute est de Longueville-sur-Scie, les hameaux de Baudribos et Brennetuit à Saint-Hellier et les hameaux de la Corbière, Ste Catherine, La Petite et Grande motte à Val-de-Scie Auffay.

Au total, 10 communes en totalité et 7 communes en partie, soit environ 4 220 habitants sont concernés. Cette annonce fait suite au signalement de l'Agence régionale de santé Normandie (ARS), paru dans la soirée du mardi 19 novembre 2024. Selon l'ARS, l'eau est devenue impropre à la consommation en raison de "la contamination d'un réservoir d'eau enterré par des eaux de ruissellement, causée par des particules d'argile et de limons provenant de l'érosion des terres à la suite d'une forte pluviométrie". Ce phénomène peut être associé à un risque de contamination microbienne, indique l'autorité de santé.

Le communiqué indique qu'il ne faut pas utiliser l'eau du robinet pour "les usages alimentaires, la boisson, le lavage des dents, la toilette des nourrissons, la préparation des aliments, et des glaçons". L'eau du robinet reste néanmoins utilisable pour les autres usages (toilette, douche, WC), précise l'ARS.

Le retour à la normal devrait être "rapide", mais ces mesures de prévention restent importantes à suivre dans l'attente de nouvelles informations de la part de la collectivité et de l'exploitant.