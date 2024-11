Météo : à cette date, la France entre dans l'hiver météorologique et les changements sont nombreux

La France entre bientôt dans "l'hiver météorologique" : à quels changements faut-il s'attendre ?

Le début du mois de décembre marque l'arrivée officielle de l'hiver météorologique en France. Mais attention, il ne faut pas le confondre avec l'hiver calendaire, dont les dates ne coïncident pas toujours. Comme l'indique La Chaîne Météo, leur différence "réside principalement dans la façon dont ces saisons sont définies et dans leur utilisation à des fins pratiques".

D'après la définition traditionnelle des saisons, l'hiver calendaire commence autour du 20 décembre et se termine autour du 20 mars. À cette période, les journées sont encore peu ensoleillées et peinent à atteindre les 9 heures en raison de l'inclination de la Terre qui empêche le soleil de nous éclairer de la même façon qu'en été.

De son côté, l'hiver météorologique commence le 1er décembre et se termine aux alentours du 28 et 29 février. En fonction des années, cette période de trois mois peut toutefois être amenée à changer. "Cette définition est utilisée par les climatologues et les météorologues pour des raisons et pratiques, car elle simplifie l'analyse des tendances climatiques en regroupant les mois d'une même saison dans des périodes fixes. En effet, les périodes fixes de trois mois (hiver météorologique) sont plus adaptées à la collecte de données climatiques et à l'analyse des tendances sur le long terme", indique la Chaîne Météo.

© La Chaine Météo

Pour cause, le début du mois de décembre réserve de nombreux changements climatiques pour la France, influencée par la géographie et les conditions atmosphériques. En hiver météorologique, les températures diurnes oscillent entre 3 et 10°C dans la majeure partie du pays. Certaines régions risquent tout de même de connaître des variations météorologiques importantes, avec un mois de janvier plus froid qu'ailleurs, selon les modèles de prévision.

Dans le nord de la France, les températures sont plus basses, pouvant descendre en dessous des 0°C tandis qu'au sud, en particulier le long de la Côte d'Azur et dans le sud-ouest, la moyenne est comprise entre les 7 et 10°C. Entre décembre et mars, des chutes de neige importantes sont à prévoir dans les zones montagneuses (Alpes, Massif central, Pyrénées). Malgré tout, les experts constatent une nette diminution des jours de gel et de neige. De quoi éteindre l'espoir de vivre un Noël sous les flocons.

De fait, en raison du réchauffement climatique, les hivers ont tendance à s'adoucir dans l'Hexagone. Selon Météo-France, "l'hiver 2023-2024 se classe au 3ème rang des hivers les plus doux depuis 1900 derrière l'hiver 2019-2020 (+2.3 °C) et l'hiver 2015-2016 (+2.1 °C)". À l'origine, la moyenne hivernale nationale est de +5,4°C, mais depuis le début de notre siècle, cette moyenne est souvent comprise entre les 7 et 10°C.