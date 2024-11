Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 29 novembre 2024, 17 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Pour le dernier tirage Euromillions de la semaine, la FDJ propose 17 millions d'euros. Mais trouverez-vous les résultats ?

Après l'euphorie du tirage Euromillions de mardi, l'ambiance ne sera pas la même ce vendredi soir. Et pour cause, un heureux élu est parvenu à trouver la combinaison gagnante remportant les 212 millions d'euros alors en jeu. Le petit chanceux avait parié sur le 7, le 11, le 25, le 31, le 40 et les numéros étoile 9 et 12. Une combinaison qu'il semble peu probable de revoir sortir ce soir, même si avec le hasard, il ne vaut mieux jamais dire jamais... Reste que ce vendredi soir 17 millions d'euros sont mis en jeu. Les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour tenter de trouver les résultats du jour. Le tirage aura lieu vers 21 heures, 21h30.

Y aura-t-il prochainement des gros jackpots proposés par la Française des jeux ? Si la FDJ organise chaque lundi, mercredi et samedi un tirage du Loto avec une cagnotte de deux millions d'euros minimum, que deux tirages EuroDreams promettent chaque lundi et jeudi de remporter jusqu'à 20 000 euros par mois pendant trente ans, et que chaque mardi et vendredi sont mis, au minimum, 17 millions d'euros au tirage Euromillions, la FDJ et ses homologues organisent de temps à autre des tirages exceptionnels pour casser la routine. Pour l'heure, aucun tirage de la sorte n'est annoncé. Mais il y a fort à parier que, comme chaque année , un Super Loto sera organisé le 25 décembre, voire le 31. Réponse d'ici quelques semaines...