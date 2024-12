Météo : nouvel épisode de froid, ce qu'il amène chez vous peut surprendre

Les températures hivernales sont de retour cette semaine. Les prévisions météo mettent en avant des phénomènes très divers selon les régions françaises.

Prise entre un anticyclone provenant des Îles Britanniques et des dépressions évoluant en Méditerranée, la France voit ses températures chutées radicalement cette semaine. Le responsable ? La bise, ce vent sec et froid, tout droit venu du Nord-Est.

À l'instar de ce week-end, ce début de semaine est marqué par la grisaille, bien que le taux d'humidité soit en baisse dans la majorité du territoire. Dans les Pyrénées cependant, le mistral et la tramontane ne dépérissent pas et se traduisent par des chutes de neige. Ce lundi, quatre départements du Sud-Ouest ont été placés en vigilance orange pour neige et verglas par Météo-France. Parmi eux, on compte les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l'Ariège.

Mardi, le temps est plus sec, en dépit du froid toujours présent. De légères bruines, voire des flocons sans caractère aggravant sont à prévoir selon La Chaîne météo. "Sur les Pyrénées, le risque d'avalanche est marqué, voire fort sur certains massifs en raison des importantes quantités de neige accumulées", indique-t-elle. Près de la Méditerranée, la population profite des quelques éclaircies tandis qu'en Corse les parapluies sont de sortie.

Ce mercredi marque un retour au calme malgré des nuages toujours présents. Des éclaircies sont même à prévoir, en particulier dans le sud-est où un temps ensoleillé est annoncé. "Mais, de la Corse au Languedoc-Roussillon, les nuages deviendront plus envahissants au fil des heures, notamment sur les Pyrénées-Orientales où il pourrait neiger à assez basse altitude", signale La chaîne météo.

En revanche, la matinée du jeudi marque le retour des gelées en plaine de l'est et au centre du pays. L'air est plus sec, permettant l'apparition de quelques éclaircies. En revanche, du côté de la Méditerranée, des écarts météorologiques sont encore et toujours visibles comme l'indiquent les averses annoncées dans la journée.

Ce vendredi, le temps continue de se dégrader dans le sud avec des pluies passagèrement marquées près de la méditerranée. Selon les prévisions, quelques flocons pourraient se mêler aux averses. À l'inverse, au nord, le temps reste sec en raison de la persistance des hautes pressions sur les Îles britanniques. Attention au levée du jour et ses gelées parfois marquées.