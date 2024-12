François Bayrou à Mayotte : quelles sont les solutions proposées dans le plan "Mayotte debout" ?

Deux semaines après le passage du cyclone Chido, le Premier ministre, François Bayrou, est en visite ce lundi à Mayotte. Après une journée "de dialogue", il souhaite annoncer un plan "Mayotte debout" lundi soir, visant à apporter des "solutions rapides".

En direct

12:39 - Quand connaîtra-t-on les détails du plan "Mayotte debout" annoncé par François Bayrou ? Pour l'heure, le Premier ministre a simplement révélé l'annonce du plan ce "lundi soir". Or une prise de parole de François Bayrou est annoncée à 16h30, heure de Paris, soit 18h30 à Mayotte. Les détails du plan pourraient ainsi être dévoilés à ce moment là. Le locataire de Matignon a d'ores et déjà promis des "solutions concrètes" et des "réponses rapides" sur différents points identifiés, sans en dire davantage.

12:05 - La fin de la visite de François Bayrou à Mayotte prévue ce lundi Le Premier ministre est arrivé dimanche sur l'archipel accompagné de pas moins de cinq ministres. Outre ceux de l'Éducation nationale et des Outre-mer que nous évoquions déjà plus tôt, ceux de la Santé, du Logement et de la Francophonie sont également présents. Un déplacement qui se poursuit ce lundi 30 décembre et se terminera en fin de journée. François Bayrou prendra ensuite la direction de La Réunion où il doit passer la journée de mardi.

11:48 - Quelques chiffres sur les aides apportées à Mayotte Il reste énormément à faire et ceci n'est qu'un début pour pallier à l'urgence sur place, mais BFMTV dresse ce lundi matin la liste des aides déjà envoyées sur l'archipel dévasté par le cyclone Chido. Selon les chiffres avancés par l'Élysée, 685 520 litres d'eau ont pu être distribués entre le 19 et le 28 décembre, ainsi que 74,5 tonnes de nourriture. Pour les habitations, quelque 2 000 bâches ont déjà été remises aux résidents pour couvrir leur maison dont les toits ont été arrachés ou en partie détruits par le vent. 4 000 autres seraient en cours de distribution, celles-ci étant arrivant sur place jeudi. Pour terminer, près de la moitié (48,5%) des personnes qui avaient l'électricité avant la catastrophe ont pu être raccordées.

11:31 - Quel est le programme de la suite de la visite de François Bayrou à Mayotte ? Le Premier ministre était il y a peu à une réunion d'hommage à un policier mort pendant le passage du cyclone Chido. Désormais, des échanges avec les forces de sécurité intérieure sont au programme. S'en suivront une rencontre avec des agriculteurs de Mayotte et la prise de parole tant attendue de François Bayrou, lors de laquelle devraient a priori être révélés les détails du plan "Mayotte debout". Une allocution prévue à 16h30, heure de Paris.

11:06 - "Mayotte debout" : les élus n'ont "pas été consultés sur les décisions du gouvernement", estime une députée Au micro de BFMTV ce lundi matin, la députée Liot de Mayotte, Estelle Youssouffa a réagi à l'annonce de François Bayrou de vouloir dévoiler lundi soir un plan "Mayotte debout". "Nous, les élus mahorais, n'avons pas été consultés sur les décisions du gouvernement. On va les découvrir avec la presse et le grand public. On verra si c'est adapté à nos besoins", a-t-elle déclaré, avant de pointer que la priorité devait être donnée à "la survie des Mahoraises et Mahorais" : "Il y a toujours des zones qui n'ont pas reçu l'aide alimentaire, qui n'ont pas d'eau, pas d'électricité, pas de téléphone."

10:47 - Depuis Mayotte, François Bayrou évoque le sujet brûlant de l'immigration En visite dans l'archipel ce lundi, le locataire de Matignon a estimé que "quiconque prétendrait qu’il n’y a pas de problème d’immigration brûlant à Mayotte est irresponsable". Et de renchérir : "Notre devoir, c’est de poser la question et de tenter d’apporter des réponses. Cela se fera [...] par des propositions de loi qui isoleront des sujets."

10:34 - "Les rumeurs de milliers de morts ne sont pas fondées", estime François Bayrou Deux semaines après le passage du cyclone Chido à Mayotte, et alors que les autorités ont toujours pris des précautions en évoquant le bilan provisoire - 39 morts et plus de 5 600 blessés dimanche - craignant notamment des centaines, "voire quelques milliers" de décès, le Premier ministre s'est montré moins pessimiste. "Les rumeurs de milliers de morts ne sont pas fondées", a-t-il lâché au cours de sa visite de l'hôpital de campagne de Mamoudzou, ce lundi matin. Pour lui, le bilan humain final devrait compter "quelques dizaines ou quelques centaines" de morts tout au plus.

10:02 - "C'est un objectif qu'il faut se fixer" : Bayrou maintient l'objectif de reconstruire Mayotte en 2 ans Alors qu'il concluait sa visite à l'hôpital de campagne de Mamoudzou, ce lundi matin, heure de Paris, le Premier ministre a réaffirmé l'objectif de l'exécutif de reconstruire en deux ans l'archipel dévasté après le passage du cyclone Chido. "C'est un objectif qu'il faut se fixer", a déclaré François Bayrou.

09:45 - Un plan "Mayotte debout" présenté lundi soir En déplacement à Mayotte ce lundi matin (heure de Paris), François Bayrou a déclaré vouloir annoncer, à l'issue d'une journée d'"une journée de dialogue" un "plan qui va s'appeler 'Mayotte debout'". Il "concerne[ra] absolument tous les points que nous avons identifiés [pour] apporter des réponses rapides". Et le locataire de Matignon de préciser qu'il y aura une "deuxième phase d'ici quelques mois", évoquant alors un "plan à long terme".