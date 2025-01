Cette enseigne de restauration rapide est la préférée des Français, surtout pour le prix ! Et ce n'est pas McDo

Les enseignes de restauration rapide ou à emporter ont été classées dans une étude selon 11 critères évalués par les Français. Leur fast-food préféré a été dévoilé !

Les chaines de restauration rapide sont très nombreuses en France, mais pas question pour autant d'aller n'oimporte où. Plusieurs critères sont pris en compte pour choisir où manger. Bonial et Ipsos ont ainsi mené une étude basée sur 2943 Français, interrogés à l'automne 2024, afin de déterminer l'attractivité des chaines de restauration rapide en France. 38 ont été évaluées, comme McDonald's, Burger King, Big Fernand, KFC, Dominos, Five Guys, O'Tacos, Subway, La Mie câline ou encore Starbucks.

Onze critères ont été pris en compte : "l'attractivité des prix, le rapport qualité prix, la facilité d'accès au magasin, la variété de l'offre, la pertinence de l'offre, l'expérience d'achat en magasin, la qualité de l'offre, la fréquence des promotions, la générosité des promotions, l'utilité des promotions et la responsabilité sociétale", comme le détaille le communiqué de l'enquête. Selon ces critères, une enseigne de restauration rapide ou à emporter a été élue comme la plus attractive du secteur.

Ce fast-food a obtenu un indice d'attractivité commerciale de 23,2 contre une moyenne de 14,9. Il compte 350 restaurants en France et remporte la meilleure note sur 5 critères sur 11. Son plus grand atout : le rapport qualité-prix. L'indice de l'enseigne est, en effet, de 33,7 contre une moyenne à 21,7. Les clients s'y rendent aussi pour la pertinence et la variété de l'offre ainsi que pour l'attractivité du prix et l'expérience d'achat en magasin.

Cette première place est briguée par Burger King qui surpasse ainsi son éternel concurrent McDonald's, qui arrive en deuxième position avec un indice de 21. Les points forts de la célèbre chaine de fast-food sont, pour sa part, la facilité d'accès aux magasins de par ses plus de 1500 restaurants ainsi que la fréquence des promotions proposées. Si KFC arrive en troisième position avec un indice de 18,3, le champion du poulet frit ne se distingue pas dans un critère en particulier.

Parmi les autres enseignes, Big Fernand performe pour sa part sur la qualité de l'offre alors que Bohébon Love & Poké se distingue sur la responsabilité sociétale, étant la plus en accord avec les valeurs et convictions des clients. Gong cha se démarque par l'utilité et la générosité de ses promotions. Pour la restauration à table, c'est Flunch qui arrive en tête avec un indice d'attractivité de 19, suivi de Buffalo Grill et des 3 Brasseurs.

Dans ce classement, des écarts sont particulièrement perceptibles dans le secteur de la restauration rapide sur le critère de la facilité d'accès au magasin et sur ceux liés aux prix. De fortes disparités apparaissent donc entre les enseignes et ces deux critères font ainsi partie de ceux où elles peuvent davantage se différencier.