Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 3 janvier 2025, 29 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Tentez de remporter 29 millions d'euros ce vendredi 3 janvier 2025 en jouant à l'Euromillions (FDJ) ! Retrouvez les résultats du tirage vers 21h30.

Ce vendredi 3 janvier, la FDJ vous propose de tenter de remporter 29 millions d'euros en jouant à l'Euromillions ! Vous avez jusqu'à 20h15 (heure de la métropole) pour jouer dans l'un des points de vente de la Française des jeux ou directement sur son site internet. De quoi commencer 2025 avec un joli pactole vous permettant de réaliser vos rêves les plus fous et de voir l'avenir de manière sereine. Pourquoi ne pas commencer l'année avec un voyage ou un beau cadeau à vos amis ou votre famille ? En plus de ces 29 millions d'euros en jeu, un Français sera tiré au sort parmi tous les participants à My Million pour remporter un million d'euros. De quoi aussi commencer l'année sereinement.

De faibles chances de devenir très riche

A l'Euromillions, vous avez 1 chance sur 139 millions de remporter le gros lot. Si les chances de devenir très riche sont assez faibles, le montant moyen de la cagnotte donne le vertige : avec 5 bons numéros et les 2 bons numéros étoile, celle-ci est d'environ 49 300 000 euros. Avec un numéro étoile en moins, la moyenne du gain décroché s'effondre et passe à 470 300 euros, avec 1 chance sur près de 6,9 millions de l'emporter... Le joueur ayant trouvé 5 bons numéros, mais aucun numéro étoile décroche 80 000 euros en moyenne, mais n'a qu'une chance sur 3 millions de gagner. Avec seulement 4 bons numéros et 2 numéros étoile, le gain moyen s'établit à seulement 4 800 euros (une chance sur 621 000). Il faut au minimum 2 bons numéros ou bien un bon numéro (une chance sur 22) et deux numéros étoile (une chance sur 50) pour obtenir un gain, mais celui-ci ne dépasse pas quelques euros en moyenne.