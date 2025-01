Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 9 janvier 2025 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Avez-vous eu suffisamment de chance pour remporter les 20 000 euros versés chaque mois pendant trente ans ? Les résultats du tirage EuroDreams sont disponibles.

Pour ce nouveau tirage EuroDreams, la chance ne semble pas avoir été au rendez-vous pour les participants. En effet, il n'y a eu aucun vainqueur du rang un, aucun non plus du rang deux. En d'autres termes, personne n'est devenu rentier ce jeudi soir. Car il faut être l'un des vainqueurs des deux premiers rangs pour espérer remporter 2 000 euros par mois pendant cinq ans ou, pour les plus chanceux, 20 000 euros par mois pendant… trente ans. Quelques petits chanceux peuvent tout de même se targuer d'avoir largement remboursé leur mise. Cent quarante-six grilles ont ainsi permis à leurs propriétaires d'empocher 92,60 euros chacun.

Tirage EuroDreams du 09/01/2025

5 - 19 - 22 - 28 - 38 - 40

Le N°Dream 3

Quoi qu'il en soit, pour la suite de la semaine, 52 millions d'euros sont proposés demain, vendredi 10 janvier, à l'occasion du second tirage Euromillions de la semaine. Les joueurs peuvent d'ores et déjà tenter leur chance, moyennant là encore 2,50 euros. Si vous n'avez que 2,20 euros à parier cette semaine, sachez que samedi, la Française des jeux organisera le troisième et dernier tirage Loto de la semaine. Six millions d'euros seront mis sur la table à cette occasion. Là encore, il est possible de participer sans plus attendre à ce tirage. Les résultats seront connus en revanche samedi soir vers 21 heures.