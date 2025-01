Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 21 janvier 2025, 86 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Pour ce premier tirage Euromillions de la semaine, la Française des jeux propose 86 millions d'euros aux joueurs. Trouverez-vous les résultats ?

Pour ce nouveau tirage Euromillions, la Française des jeux et ses homologues européens proposent la coquette somme de 86 millions d'euros. Un gros lot qui ne devrait pas laisser les participants de marbre, même si on est loin du plus gros jackpot possible à ce jeu de hasard. En effet, jusqu'à 250 millions d'euros peuvent être proposés. En attendant de voir une telle somme être proposée, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Les résultats Euromillions seront connus vers 21h30, dans la foulée du tirage, et indiqués ci-dessous :

Avec une chance sur plus de 139 millions de trouver le résultat Euromillions, certains participants se demanderont sûrement, et à juste raison, comment augmenter leur chance de remporter le jackpot ? Plusieurs options s'offrent à eux, mais elles ne sont pas sans inconvénients. En effet, les joueurs peuvent parier davantage qu'une seule combinaison classique. Au lieu de se contenter de cinq chiffres et deux numéros étoile, ils peuvent cocher par exemple un sixième chiffre. Attention, celui-ci augmentera leurs chances, mais ne garantit en rien une victoire. Par ailleurs, plus on coche de cases, plus le prix de la grille augmente. Autre option : tenter sa chance au Loto. Demain, 11 millions d'euros seront en jeu, c'est nettement moins qu'à l'Euromillions, mais en ne pariant qu'une combinaison, un joueur à un chance sur 19 millions de trouver les résultats gagnants. C'est peu, mais tout de même sept fois plus de chance qu'à l'Euromillions !