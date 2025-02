Météo : malgré la douceur, une nouvelle perturbation va toucher la France avec jusqu'à 100mm de pluie

La pluie est déjà de retour en France après une belle semaine. Des cumuls de pluie jusqu'à 100 mm sont attendus.

Ce vendredi 21 février, la douceur est remarquable en France. Dès le lever du jour, les 10 degrés sont dépassés dans la moitié ouest. Sur le reste du pays, elles oscillent entre 4 et 10 degrés. Un pic de douceur est attendu dans l'après-midi avec 15 degrés à Lille, 16 à Paris ou encore 19 à Bordeaux, selon La Chaine Météo. Ces températures sont dignes d'un mois d'avril. L'indicateur thermique national (moyenne des températures minimales et maximales sur 30 villes de référence) va atteindre 11,8°C ce vendredi. Ce sera ainsi la journée la plus douce de l'hiver jusqu'à présent. Le temps est, en plus, plutôt calme sur la majeure partie du pays.

Cependant, une perturbation arrive du côté de la Bretagne avec du vent et de la pluie. Des rafales jusqu'à 80 km/h sont prévues. En fin d'après-midi, de la pluie est aussi attendue sur les Cévennes. Au fur et à mesure de la soirée, les pluies vont gagner du terrain vers les Pays de la Loire et la Basse-Normandie.

Cette perturbation va malheureusement s'élargir samedi, touchant les 3/4 ouest du pays avec des pluies faibles à modérées, malgré le maintien de la douceur. Les pluies seront fréquentes de la Normandie au Nord. Dans les Cévennes jusqu'à 100mm de précipitations sont attendus. Les averses peuvent prendre un caractère orageux. Dans l'après-midi, la pluie gagnera la Champagne, la Bourgogne et l'Auvergne. Sur le nord-est, les éclaircies de la matinée seront de courte durée avec un relais de la pluie à la mi-journée, indique Météo-France. Par ailleurs, il neigera dans les Pyrénées avec jusqu'à 30 cm d'épaisseur. La limite pluie/neige se situera au-dessus de 1500-1600 mètres. Le vent soufflera aussi en vallée du Rhône et en val de Saône jusqu'à 80 km/h.

Ce temps ne devrait pas s'éterniser. Des éclaircies arriveront par l'ouest dès samedi soir. Dimanche, l'amélioration se confirmera, même si la perturbation s'attardera dans le sud-est. Les éclaircies feront leur retour sur le reste du pays, sauf autour de la Manche où les nuages seront encore nombreux, une nouvelle perturbation étant attendue en soirée de la Bretagne au Cotentin.

Ces alternatives de beau temps et d'humidité devraient se poursuivre la semaine prochaine. Météo France prévoit, en effet, "en début de semaine, un temps perturbé et plutôt humide avant une amélioration par la suite. Les températures très douces devraient revenir à des niveaux de saison en cours de semaine".