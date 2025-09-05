Un sommelier a testé les vins Lidl, deux bouteilles à moins de 5 euros l'ont épaté

Lidl lance sa foire aux vins en ce mois de septembre, proposant des bouteilles à prix réduits. Un expert a goûté et a rendu son verdict.

La consommation de vin évolue en France. Selon les dernières données de NielsenIQ, rapportées par LSA, 2,1 millions de bouteilles ont été vendues chaque jour sur les sept premiers mois de 2025, soit une baisse de 7% par rapport à 2023. Les Français investissent désormais en moyenne 5,06 euros par bouteille. Les préférences changent aussi : selon l'institut Circana, il y a 15 ans, 57% des bouteilles vendues en supermarchés étaient celles de rouge alors qu'aujourd'hui, 58% des ventes se concentrent sur du blanc ou du rosé.

Pour ceux qui restent amateurs, c'est le moment de remplir sa cave. Les foires aux vins d'automne commencent cette semaine, l'occasion de trouver des bouteilles à bons prix. Parmi les premières enseignes qui lancent leur foire aux vins en magasin cette saison, on retrouve Lidl à partir du 4 septembre. La chaine a adapté cette année son offre au goût des Français en élargissant sa gamme de vins blancs, représentant désormais près d'un tiers des articles. 110 références sont proposées, parmi lesquelles on retrouve aussi quelques vins effervescents.

Dans le catalogue de la foire aux vins, Lidl a une nouvelle fois fait appel à Adam Lapierre, sommelier détenteur du Master of Wine depuis 2013, pour évaluer ses bouteilles. Il a décerné à certaines des notes dépassant 90/100, estimant avoir goûté des vins "exceptionnels de caractère et de complexité". 12 bouteilles atteignent une telle appréciation. La meilleure note est de 93/100 pour un Bordeaux Haut-Médoc, Château La Tour Carnet de 2023. Adam Lapierre juge ce vin "intense, avec des notes de cassis complétées par des arômes épicés de chêne". La bouteille est proposée avec une offre flash à 26,95 euros.

© Lidl

Il n'est toutefois pas nécessaire de débourser une telle somme pour acheter des bouteilles très bien notées. Un Vallée du Rhône Lirac, la Sélection du Baron, 2023, avec une note de 92/100, est proposée à 7,49 euros. Elle a impressionné par ses "arômes envoutants de fruits rouges, de réglisse et d'épices". Côté vin blanc, le Pouilly-fumé, domaine André Saujot, 2024, noté 90/100, "bien équilibré avec des notes de citron vert coupé et des touches de fruits tropicaux", est mis en vente à 9,89 euros.

Deux bouteilles achetées seules tombent même sous les cinq euros. Il s'agit d'un vin rouge de Loire, le Bourgueil, Domaine Delanoue vendu seulement 3,89 euros (90/100). Adam Lapierre relève son goût "complexe, aux arômes de groseilles rouges, de violettes et d'herbes vertes" et le décrit comme "moyennement corsé, avec des tanins légèrement rustiques et une acidité fraiche". Le vin rouge du Domaine Lebrun, Plan de Dieu (90/100), est, pour sa part, vendu au prix de 4,74 euros la bouteille seule et profite d'une offre de "5 bouteilles achetées, une offerte", ramenant le prix de la bouteille dans un carton à 3,95 euros. Pour avoir un vin blanc très bien noté et à moins de cinq euros, il faut acheter un carton d'Alsace Gewurztraminer à 23,32 euros, qui dispose de l'offre "4 achetées, deux offertes", ramenant le prix de l'unité à 3,89 euros. La bouteille vendue seule est proposée à 5,83 euros.

Que vous profitiez ou non de la foire aux vins cette année, attention à votre consommation d'alcool : il est important de garder à l'esprit que l'abus d'alcool est mauvais pour la santé et que le vin comme tous les autres alcools doivent être consommé avec modération.