Un lycée supprime les portes des toilettes pour éviter les comportements "inappropriés", une élève lance une pétition

L'établissement scolaire a décidé de retirer certaines portes des toilettes pour lutter contre plusieurs comportements signalés par les professeurs. Ça ne plait évidemment pas à tout le monde.

S'il n'est pas rare que les établissements scolaires fassent des travaux de rafraîchissement pendant les vacances, les élèves de ce lycée ont eu une mauvaise surprise à la rentrée. Ils ont retrouvé leurs toilettes avec des portes en moins, dans la partie consacrée aux hommes et à celle réservée aux femmes. Une décision radicale prise par le lycée Oak Park and River Forest dans l'Illinois, aux Etats-Unis.

La direction de l'établissement scolaire assure avoir eu une bonne raison de retirer les portes extérieures des sanitaires auprès de CBS News Chicago : la nécessité d'agir après de nombreuses plaintes d'enseignants, de personnels scolaires, de parents et d'élèves. Tout ce monde s'étant plaint à plusieurs reprises des "activités inappropriées" qui se tenaient dans les toilettes "comme le vapotage, l'absentéisme scolaire, les bagarres, etc."

Si personne ne remet en cause la réalité du problème soulevé, la réponse apportée est loin de satisfaire tout le monde. Des élèves du lycée américain énumèrent d'autres solutions comme Gia Fredrisdorf : "Je pense qu'ils auraient pu introduire d'autres solutions, comme mettre en place des détecteurs de vapotage ou des détecteurs de fumée". D'autres sont allés jusqu'à déposer une pétition sur Change.org pour exiger la réinstallation des portes extérieures.

"Les toilettes devraient être un lieu où les élèves et le personnel peuvent profiter d'un moment d'intimité et de sécurité, que ce soit pour se rafraîchir ou pour souffler, après une journée scolaire chargée. La décision de supprimer les portes des toilettes ne tient pas compte de ces besoins fondamentaux et contribue involontairement à un climat d'anxiété et de détresse parmi les élèves", déplore Laila Rosenthal, lycéenne d'Oak Park and River Forest et autrice de la pétition. Une initiative soutenue par plus de 640 signatures à la date du mardi 2 septembre.

La jeune Gia Fredrisdorf évoque un autre problème malheureusement très américain : "Si vous êtes aux toilettes [et que] vous devez vous y cacher pour éviter d'être pris au piège par un tueur à gages, s'il n'y a pas de porte, c'est un autre risque". Une situation à prendre en compte alors que les fusillades dans des écoles se multiplient aux Etats-Unis où.

Malgré la grogne, l'établissement ne semble pas envisager la réinstallation des portes des toilettes. Il précise que les portes extérieures ont été retirées "uniquement là où cela ne permettait pas de voir directement la zone où se trouvent les cabines ou les urinoirs". Et la direction d'insister : "Aucune porte de cabine n'a été retirée". "Les entrées des toilettes fonctionnent désormais de manière similaire à celles des aéroports, de nombreuses écoles et autres lieux publics où les toilettes n'ont pas de portes d'entrée", poursuit la direction.

Depuis cette rentrée sans porte d'entrée aux toilettes, le lycée d'Oak Park and River Forest assure avoir vu le nombre de comportements inappropriés diminuer : "Ce n'est que notre troisième semaine d'école, mais notre personnel de sécurité du campus signale qu'il y a moins de monde dans les toilettes maintenant".