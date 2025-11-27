"Mes jours sont comptés, mais celui-ci est l'un des plus heureux" : un professeur de 92 ans retrouve 100 anciens élèves

À 92 ans, cet ancien professeur a réalisé son rêve : réunir 100 de ses anciens élèves chez lui. Ces retrouvailles ont fait le bonheur de l'enseignant.

Une grande fête en l'honneur d'un professeur , Marco Faresin, s'est tenue avec en tout 100 anciens élèves conviés. Comme le rapporte le journal Il Resto del Carlino, l'évènement s'est produit dans la villa de l'enseignant, transformée en "fausse école" pour l'occasion. Le professeur de 92 ans n'oubliera pas ce moment, il l'a décrit au média local comme un instant "tout droit sortie d'un rêve".

Après avoir enseigné pendant 40 ans à l'Institut Fusinieri de Vicence, Marco Faresin fait partie de ces professeurs qui laissent un véritable impact durable sur la vie de leurs élèves. C'est en tout cas ce que raconte le journal italien, qui consacre un article émouvant au nonagénaire. Il décrit comment, dans la Vila Lioy, demeure historique achetée et restaurée par Marco Faresin, un dîner nostalgique a donc réuni professeur et élèves en souvenir du bon vieux temps. Le 28 septembre restera un jour inoubliable pour l'ancien enseignant de comptabilité : "C'était l'un des plus beaux jours de ma vie", a-t-il déclaré ému au média italien Il Resto del Carlino.

Désormais retraité, l'ancien enseignant âgé de 92 ans avait émis le souhait de revoir ses anciens élèves. Résultat : 100 personnes, venues de toute la province de Vicence, ont répondu à son appel. Pour réaliser cet exploit, Marco Faresin a eu recours à l'aide de certains anciens élèves plus âgés, évidemment désormais adultes. Ceux-ci ont retrouvé d'anciens camarades de classe qu'ils n'avaient pas vus depuis des décennies. En réunissant plusieurs classes de différentes générations des années 1970, le professeur a permis de ranimer d'anciennes relations et amitiés qui s'étaient estompées avec le temps.

Ce fut la surprise pour l'enseignant : cette réunion nostalgique était inattendue et bouleversante. "Vous ne pouvez imaginer la joie que j'ai ressentie en voyant tous mes anciens élèves réunis", a-t-il confié au quotidien italien. Sans connaître à l'avance le nombre d'invités, le professeur a aussi été agréablement surpris lorsqu'il accueilli toutes ces personnes dans le jardin de sa villa. Les invités avaient recréé une salle de classe et avaient mis des tenues particulièrement chic.

"L'ambiance était celle d'une fête de famille", a expliqué Marco Faresin au média italien. Le professeur a déclaré avec émotion à ses élèves : "Vous revoir m'a redonné des années et de la force". Et de conclure : "Mes jours sont comptés, mais je n'oublierai jamais ce sentiment".