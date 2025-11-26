Votre forfait fond à vue d'œil ? Désactivez immédiatement cette option "traître" installée par défaut sur votre téléphone

Cette simple manipulation peut vous sauver plusieurs gigas de données internet.

Il est toujours désagréable de recevoir un SMS de son opérateur téléphone qui alerte d'une mauvaise nouvelle. Le fameux "Vous avez consommé l'intégralité de votre forfait" est sans nul doute l'un des pires, mais également des plus fréquents. Si vos habitudes de consommation peuvent avoir un gros impact sur la consommation de votre forfait internet, il existe également d'autres facteurs à prendre en compte.

Votre téléphone regorge notamment de petites options vous permettant de mieux gérer la consommation de votre forfait. Hélas, l'une de ces options s'accompagne souvent en réalité d'une consommation qui grignote petit à petit vos données internet. Cette option est pourtant pensée pour vous assister selon les dires des constructeurs !

Nos smartphones dernier cri détestent la lenteur. Ils vont alors tout faire pour vous fournir la meilleure vitesse de connexion possible lorsque vous naviguez sur le net, regardez des vidéos en ligne ou envoyez des fichiers ou messages par internet. C'est pourquoi de nombreux smartphones récents disposent d'une option intitulée "Assistance Wi-Fi" ou "Basculement vers les données mobiles".

Cette option est plutôt simple dans son fonctionnement : dès lors que votre smartphone détectera un réseau Wi-Fi un peu trop faible, il va automatiquement utiliser vos données mobiles à la place. Cela vaut non seulement pour votre navigation en ligne, mais également pour vos téléchargements et envois de fichiers. Hélas, cette option plutôt bien pensée a tendance à vampiriser complètement les datas de votre forfait mobile sans même que vous ne vous en rendiez compte.

Heureusement, il est assez simple de désactiver cette option. Si vous êtes sur un téléphone Android (Samsung, Xiaomi, Honor, Huawei, etc.), vous n'avez qu'à suivre le cheminement suivant :

Ouvrez l'application "Paramètres" sur votre smartphone.

Trouvez la partie intitulée "Connexions" puis "Wi-Fi" et tapotez dessus.

Vous devriez alors trouver un onglet avec un menu intitulé "Paramètres avancés" ou 3 petits points en haut à gauche de votre écran.

Dans le menu des paramètres avancés ou des 3 petits points, vous y trouverez l'option "Basculement vers les données mobiles" ou "Wi-Fi+ / Adaptive Connectivity". Désactivez-le.

Si vous êtes sur un iPhone, la méthode est encore plus simple. Vous n'aurez qu'à vous rendre dans "Réglages" > "Données cellulaires, descendez tout en bas après la liste de toutes vos applications, puis désactivez le bouton "Assistance Wi-Fi".

Désactiver cette option devrait vous faire observer quelques ralentissements si vous utilisez un réseau Wi-Fi un peu lent, mais vous devriez, en contrepartie, y gagner de nombreux gigas de données sur votre forfait mobile. Petite cerise sur le gâteau : vous y gagnerez également en autonomie puisque votre smartphone cessera de basculer tout le temps entre le Wi-Fi et le réseau mobile.