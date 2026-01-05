Des orages de neige ! Un phénomène rare secoue une partie de la France

Alors que la France se recouvre d'un manteau blanc, des orages de neige sont aussi annoncés par endroits. C'est très rare dans l'Hexagone.

Il fait très froid en France ces derniers jours. L'hiver est bien installé avec un air polaire qui descend de Scandinavie. Les températures sont 5 à 7 degrés sous les normales de saison. La nuit, le thermomètre peut chuter jusqu'à -15 degrés en plaine. La neige a aussi fait son retour avec quelques flocons sur la fin de semaine dernière. Ce lundi 5 janvier, un épisode neigeux bien plus important se produit.

S'il faudra faire particulièrement attention au verglas et aux cumuls de neige, un autre phénomène rare attire particulièrement l'attention des météorologues. Keraunos, l'observatoire français des tornades et orages violents, a annoncé sur X que la température vers 5000 m d'altitude devrait passer, en soirée ce lundi, sous la barre des -40 degrés, une première depuis avril 2021. Cela concernera notamment les Hauts-de-France. "Dans ce contexte, des orages de neige pourront être observés localement", a ajouté l'observatoire. Il s'agit d'orages hivernaux, produisant tonnerre et éclairs, mais dont la principale forme de précipitations est la neige.

La différence de température importante avec le sol est propice à la formation de cellules orageuses. C'est très rare car habituellement ces orages nécessitent une masse d'air très froid dans "toute l'épaisseur de l'atmosphère", précise Keraunos. C'est notamment le cas quand une goutte froide rencontre des remontées d'humidité en basses couches. En général, le tonnerre d'un orage de neige est entendu dans un rayon de 3 à 5 kilomètres, soit moins de résonance que dans un orage habituel, et l'activité électrique n'est que ponctuelle.

Les régions proches des littoraux sont les plus exposées à ce risque d'orages de neige en France. Du Nord à la Normandie, il est plus fréquent de faire face à des masses d'air très refroidies avec les coulées polaires. A cela s'ajoute à la proximité de la mer, qui assure la forte humidification des basses couches. Pendant l'hiver très froid de 2010, plusieurs épisodes d'orages de neige avaient été constatés. Ce phénomène est plus connu aux Etats-Unis avec 6,3 orages de neige par an.