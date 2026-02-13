Nana Mouskouri : un cancer grave, une pneumonie... Ces maladies qu'elle a vaincues avec courage

Nana Mouskouri est une des icônes de la musique européenne. Il y a peu, elle a fait des révélations sur son état de santé et les nombreuses maladies graves auxquelles elle a fait face.

Nana Mouskouri, mise à l'honneur par un prix ce vendredi 13 février lors de la 41ème édition des Victoires de la musique, est une femme de courage. D'origine grecque, l'artiste a marqué la scène musicale durant de nombreuses années en Europe et dans le monde. Entre 1960 et 2000, son âge d'or, elle a accompli ce que peu d'artistes peuvent revendiquer : 300 millions d'albums vendus, un chiffre qui la place devant des géantes comme Céline Dion ou Madonna. Une discographie enregistrée en douze langues, faisant d'elle l'une des meilleures ambassadrices de la francophonie et de la culture européenne.

Son succès est tel qu'une mise aux enchères de ses biens avait été organisée il y a quelques années et les fans y avaient répondu présent en nombre : beaucoup de robes avaient été vendu au profit de la Fondation des hôpitaux.

Derrière le sourire et la voix cristalline, l'artiste a mené des luttes bien plus personnelles. Longtemps restée silencieuse pour ne pas inquiéter ses fans, elle a levé le voile en 2023 sur les épreuves de santé qui ont jalonné sa vie ces dix dernières années.

En 2015, au retour d'une tournée en Australie, Nana Mouskouri a affronté un cancer du pancréas. "Je n'ai jamais voulu en parler. C'était en 2015, je revenais d'Australie, j'ai suivi une chimiothérapie qui a duré huit mois", avait confié à Gala en 2023. Avec l'optimisme qui la caractérise, elle est sortie victorieuse de cette épreuve, ce qui lui a bien valu un beau surnom trouvé par son docteur : "Mon médecin m'appelle sa 'championne' !"

Les problèmes de santé de Nana Mouskouri ne se sont pas arrêtés cette année. En 2019, elle expliquait avoir été atteinte d'une péritonite, une inflammation de la membrane qui enveloppe la cavité abdominale, le péritoine. Quelques années plus tard en 2021, la légende de la chanson a contracté une forme grave du Covid-19, compliquée par une double pneumonie, nécessitant plusieurs semaines en soins intensifs, avant de suivre de longs traitements chez elle.

Durant ces années marquées par ses problèmes de santé, Nana Mouskouri a pu compter sur un pilier inébranlable : son mari et ancien producteur André Chapelle : "On est toujours amoureux. Quand il est là, je suis bien. J'ai peur de le perdre", avouait-elle récemment, témoignant d'un amour qui semble insensible au passage du temps.

Nana Mouskouri, incarne l'une des carrières les plus prolifiques de l'histoire de la musique. Formée au Conservatoire d'Athènes, elle maitrise le chant classique, le jazz et la variété. Dotée d'une voix cristalline et d'un look immuable avec ses célèbres lunettes noires, elle est devenue une star planétaire.