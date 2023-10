Les services bancaires vont devenir nettement plus chers pour de nombreux clients de La Banque Postale - jusqu'à +100%

Si vous avez des comptes à La Banque Postale, attention : vous risquez de payer plus de frais bancaires en 2024. Certains vont même doubler.

L'année 2023 avait vu un certain répit pour les clients de La Banque Postale, avec un gel des tarifs bancaires en dépit d'un contexte d'inflation grandissant. Toutefois, cette trêve semble ne pas avoir duré. Les 11 millions de clients de l'établissement doivent désormais s'attendre à des augmentations parfois drastiques des frais bancaires dès le 1er janvier 2024.

Après une année 2023 stable, l'année à venir se prépare à accueillir des hausses allant de 2,25 % à un incroyable 100 %. La Banque Postale, souvent perçue comme l'une des plus accessibles sur le marché, surprend donc avec cette nouvelle orientation.

Les hausses restent toutefois mesurées pour certaines offres. Les cartes bancaires, par exemple, connaissent des augmentations relativement modérées. La Visa Infinite, l'une des plus luxueuses, voit son tarif augmenter de 2,25 % pour s'établir à 327,20 € annuellement. En comparaison, la Visa Classic subira une hausse de 5,12 %, soit un prix de 45,20 € par an. Les offres groupées, aussi nommées "packages", ne sont pas en reste. Le package Alliatys avec carte Visa Classic augmentera de 7,5 %, s'élevant désormais à 85,20 € par an.

Néanmoins, les simples opérations courantes et la détention d'un compte ne seront pas épargnées. Les frais de tenue de compte connaîtront une augmentation significative de 21 %, amenant la facture annuelle à 20,40 €. Retirer de l'argent dans une banque concurrente coûtera également plus cher, avec une hausse de 17,64 % par retrait, soit un tarif de 1 €. Rassurez-vous, les trois premiers retraits du mois demeureront gratuits.

Par ailleurs, les clients qui privilégient le contact humain et effectuent leurs virements en agence verront les frais liés à cette opération grimper de 25 %, soit un coût de 5,00 € par virement. Une hausse similaire affectera les frais d'opposition sur chèque, avec une augmentation de 24 %.

Toutefois, c'est sur certains frais spécifiques que les clients devraient être le plus surpris. Le minimum forfaitaire d'agios verra son tarif doubler, passant de 1,50 € à 3 € par trimestre. De plus, la banque semble décidée à renforcer sa politique concernant les découverts et incidents de paiement, avec des hausses de 14,5 % pour les commissions d'intervention et de 8,3 % pour les lettres préalables aux rejets de chèques.

Enfin, d'autres frais, comme ceux liés aux dossiers immobiliers, augmenteront de 66 %. Quant aux frais de traitement des successions, une hausse de 50 % est prévue, portant leur coût maximum à 750 €.

Face à ces nouveaux tarifs, les clients de La Banque Postale seront sans doute nombreux à réévaluer la pertinence de leurs choix bancaires pour l'année à venir.