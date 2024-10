Après le procès, Nicolas Bedos bientôt fixé sur son sort : que lui est-il reproché ?

Le tribunal correctionnel de Paris va rendre ce mardi son jugement dans le cadre de l'affaire Nicolas Bedos, un mois après la tenue du procès pour agressions sexuelles et harcèlement sexuel.

C'est ce mardi 22 octobre 2024 que l'acteur et réalisateur Nicolas Bedos, jugé pour agressions et harcèlement sexuel sur trois femmes, connaîtra son sort. Le tribunal correctionnel de Paris doit en effet rendre sa décision à 13h30, un mois après la tenue des débats. Rappelons que le ministère public avait requis contre le cinéaste 12 mois de prison avec sursis, accompagnés d'une obligation de soins.

Le procès de Nicolas Bedos s'est déroulé devant le tribunal correctionnel de Paris le 26 septembre dernier. Le cinéaste était jugé pour agressions sexuelles par personne en état d'ivresse manifeste et pour harcèlement sexuel dans le cadre de trois affaires distinctes qui ont été étudiées au cours de cette même audience. Au cours du procès, l'acteur et réalisateur français n'a cessé de se défendre en assurant ne se souvenir de rien. S'il a reconnu être en état d'ébriété et avoir "une amabilité lourde" en cas d'ivresse, il s'est toutefois défendu d'être un "agresseur sexuel", et qu'il n'aurait pas pu avoir de comportement déplacé même sous l'emprise de l'alcool.

Dans le détail, Nicolas Bedos était jugé pour agressions sexuelles par personne en état d'ivresse manifeste et pour harcèlement sexuel. Le procès portait sur trois affaires distinctes : d'abord, une plainte pour agression sexuelle qui aurait eu lieu au cours d'une soirée en boîte de nuit à Paris, dans la nuit du 1er au 2 juin 2023. La plaignante, une jeune femme de 25 ans, accuse le réalisateur de s'être dirigé vers elle, tête baissée, avant de tendre la main droite au niveau de son sexe par dessus son pantalon. "Ses yeux m'ont fait peur", racontait-elle durait l'audience, visiblement émue.

Deux autres femmes se sont constituées parties civiles au cours de la journée procès en septembre dernier, alors qu'elles n'avaient pas porté plainte. L'une, serveuse d'un bar parisien, accuse Nicolas Bedos d'agression sexuelle. Les faits se seraient produits en boîte de nuit, dans la nuit du 11 au 12 mai 2023. Elle a dénoncé un baiser dans le cou non consenti après avoir été attrapée de force par la taille. Enfin, une troisième femme l'accuse de harcèlement sexuel et dénonce le "comportement insistant et offensant pour lequel Nicolas Bedos s'était excusé" lors d'une soirée, entre le 14 et le 15 juin. Evoquant cette dernière affaire, l'avocate de Nicolas Bedos, Me Julia Minkowski, avait demandé au tribunal de ne pas reconnaître les qualifications d'agression et de harcèlement, estimant qu'"un bisou dans le cou, c'est désagréable mais ce n'est pas une agression sexuelle". Au contraire, le procureur avait estimé qu'il "n'y a aucune ambiguïté" et avait souligné "des comportements répétitifs inquiétants".