Déclaration de revenus 2023 : J-2 pour le formulaire en ligne ! Mode d'emploi

DECLARATION D'IMPOTS. La Direction générale des Finances publiques publiera le jeudi 13 avril 2023 les premiers formulaires de la déclaration de revenus en ligne. Qui est concerné ? Quelles sont les dates limites ? On vous explique tout.

[Mis à jour le 11 avril 2023 à 09h06] J-2 avant le lancement de la campagne déclarative 2023 pour les déclarations d'impôt en ligne. En effet, à compter de ce jeudi 13 avril, la Direction générale des Finances publiques mettra en ligne les premiers formulaires pour les contribuables déclarant leur revenus sur internet. Du côté des dates limites, comme chaque année, elles varient en fonction de vote département de résidence et du mode de déclaration choisi (papier ou en ligne). Si vous remplissez votre formulaire au delà de ces dates, vous vous exposez à une majoration financière. La date limite est fixée au 22 mai 2023 pour les déclarations papiers (si vous n'avez pas accès à internet, ou si vous n'avez pas la possibilité d'utiliser les outils numériques) et pour les déclarations en ligne : le 8 juin 2023 pour les départements n°55 à 974/976.

Pour ne prendre aucun risque, prenez bien le soin de la remplir correctement et de vérifier chaque information pré-remplie par l'administration fiscale. Certaines erreurs peuvent vous coûter cher. Voici le calendrier complet, avec les dates limites pour remplir votre déclaration et la retourner au fisc, département par département.

22 mai 2023 : déclaration papier (seulement si vous n'avez pas de connexion Internet chez vous)

(seulement si vous n'avez pas de connexion Internet chez vous) 25 mai 2023 : départements n° 01 à 19

départements n° 01 à 19 1er juin 2023 : départements n° 20 à 54

départements n° 20 à 54 8 juin 2023 : départements n° 55 à 974/976

Les dates limites ne doivent pas être dépassées sous peine de sanction financière.

Depuis maintenant 10 ans, le fisc se charge de préremplir votre déclaration d'impôt grâce aux informations à sa disposition comme le montant de votre salaire, votre pension de retraite ou encore vos allocations chômage. Preuve de sa démocratisation, en 2021, plus de 11 millions de contribuables en avaient bénéficié. Mais alors, comment savoir si vous pouvez bénéficier de cette déclaration d'impôt automatique ? Elle est proposée aux foyers fiscaux qui ont été imposés, l'an dernier, uniquement sur des revenus préremplis par l'administration. Si vous avez effectué une déclaration en ligne en 2022, un mail devrait vous être transmis avec la possibilité de vérifier toutes vos informations depuis votre espace particulier. Au contraire, si vous avez déclaré vos revenus en version papier l'an dernier, un courrier vous sera adressé avec la nouvelle déclaration d'impôt et tous les documents nécessaires vous présentant ce nouveau dispositif de déclaration automatique.

Attention, malgré le caractère pratique et extrêmement au point de ce service, nous vous conseillons de vérifier toutes les informations que l'administration fiscale vous a transmis. Dans le meilleur des cas, tout est correct, vous n'avez rien à faire de plus, votre déclaration d'impôt sera automatiquement validée, c'est le principe. Toutefois, il peut arriver que des petites coquilles viennent se glisser dans votre déclaration, ou bien que certaines informations doivent être modifiées. On pense naturellement à un crédit d'impôt, la déclaration de frais réels ou des dépenses professionnelles comme les frais kilométriques. Si une modification est nécessaire, vous devrez remplir et signer votre déclaration de revenus comme vous avez l'habitude de le faire. Pour rappel, ne tardez plus à remplir votre déclaration d'impôt si vous comptez opter pour la déclaration papier !

Attention, cette année, quatre nouveautés principales font leur apparition sur votre déclaration de revenus. Linternaute.com vous les présente pour ne pas vous faire piéger. Les voici :

La déclaration pour les propriétaires : En 2023, chaque propriétaire (personne physique ou morale) est désormais soumise à une nouvelle obligation déclarative. Chaque bien immobilier à usage d'habitation devra être déclaré aux impôts dans l'espace "Gérer mes biens immobiliers" sur le site impots.gouv.fr . Cette nouvelle déclaration intervient après la suppression de la taxe d'habitation pour les résidences principales. L'objectif : déterminer les propriétaires encore redevables de la taxe d'habitation (résidence secondaire, logement locatif) ou de la taxe sur les logements vacants .

Vous devez déclarer vos revenus auprès du service des impôts chaque année si vous résidez en France. En 2023, la déclaration par internet est obligatoire si votre domicile est connecté à internet. Dans le cas contraire, vous pouvez utiliser un formulaire. Vous bénéficiez d'un délai supplémentaire si vous faites votre déclaration en ligne. Si votre situation n'a pas changé en 2022, vous pouvez être dispensé de faire cette déclaration, elle sera effectuée automatiquement par les impôts.

En 2023, vous pouvez déclarer vos revenus sur formulaire papier si vous êtes dans l'une des situations suivantes :

Votre résidence principale n'est pas équipée d'un accès à internet

Elle est équipée d'un accès à internet, mais vous n'êtes pas en mesure de faire votre déclaration en ligne

Avant de signer votre déclaration, vous devez vérifier les informations indiquées et, si nécessaire, les corriger et les compléter. Vous devez joindre les pièces justificatives à votre déclaration papier uniquement s'il s'agit de documents établis par vos soins. Nous vous conseillons de conservez les justificatifs pendant 3 ans en cas de demande de l'administration.

Pour remplir votre déclaration d'impôt au format papier, l'administration fiscale met à votre disposition, en ligne sur le site impots.gouv.fr, au format PDF, le Formulaire 2042 de base pour déclarer vos revenus. Vous trouverez également sur le site tous les formulaires complémentaires pour déclarer certains revenus complémentaires. Ce document sera disponible à compter du 6 avril jusqu'au 25 avril 2023.

Dès vos 18 ans, si vous n'êtes pas ou plus rattaché au foyer fiscal de vos parents, vous devez remplir une déclaration de revenus sous certaines conditions. Vous pouvez déclarer vos revenus sur le site impots.gouv.fr si vous avez reçu un courrier de l'administration fiscale avec les informations nécessaires à la déclaration en ligne. Dans ce cas, vous devez créer votre espace particulier en ligne avec le numéro fiscal et le numéro d'accès fournis. Cliquez sur "votre espace particulier" pour créer votre compte et laissez vous guider. Vous devez choisir un mot de passe et saisir un revenu fiscal de référence égal à "0".

Avant toute chose, ne vous précipitez pas. Pensez à bien vérifier toutes les informations de votre déclaration d'impôt avant de l'envoyer à l'administration fiscale ! Avant la date limite qui vous est attribuée, aucun problème ! Vous pouvez corrigez autant de fois que vous le souhaitez votre déclaration. Après, les choses se compliquent. Toutefois, la rectification de votre déclaration d'impôt en ligne après la date limite de dépôt entraînera d'office l'édition d'un nouvel avis d'impôt qui vous parviendra après les délais habituels. Vous pouvez également corriger votre déclaration en ligne, après réception fin juillet de votre avis d'impôt faisant suite à la déclaration déposée et signée avant la date limite de dépôt. Cette possibilité de correction en ligne est disponible dans votre Espace Particulier sur www.impots.gouv.fr à partir du début du mois d'août. La correction devrait également être disponible à compter d'août 2023 pour la prochaine déclaration d'impôts. Ce service de correction en ligne est également offert aux usagers qui ont bénéficié de la déclaration automatique.

Pour une déclaration de revenus au format papier, vous pouvez informer votre centre des finances publiques (service des impôts des particuliers), soit par courrier en mentionnant uniquement les éléments dont vous demandez la correction, soit en déposant une nouvelle déclaration de revenus sur papier. N'oubliez pas d'indiquer sur la première page "DÉCLARATION RECTIFICATIVE, ANNULE ET REMPLACE" et de réinscrire l'ensemble des éléments que vous devez déclarer, y compris ceux de la première déclaration qui étaient corrects.