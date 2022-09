Bourse étudiant 2022-2023 : jour J pour l'augmentation ! Les nouveaux montants

BOURSE ETUDIANT. Les bourses accordées sur critères aux étudiants sont revalorisées en ce jour de rentrée scolaire. Retrouvez tous les nouveaux montants pour chaque échelon.

[Mis à jour le 1er septembre 2022 à 08h07] A compter de ce jeudi 1er septembre, le montant des bourses allouées aux étudiants est revalorisé de 4% dans le cadre de la loi pouvoir d'achat. Tous les échelons sont concernés, de 0 à 7. Cette bourse est attribuée aux étudiants selon différents critères comme les études. Il convient de suivre une formation initiale dans un établissement d'enseignement public ou privé habilité à recevoir des boursiers. Concernant l'âge, il faut avoir moins de 28 ans lors de la 1re demande de bourse au 1er septembre de l'année des études. Cette limite d'âge peut être reculée en fonction de la durée du volontariat dans les armées, du service civique ou du volontariat international. Enfin, les ressources. Pour l'année universitaire 2022-2023, les revenus retenus sont ceux perçus en 2020 (avis fiscal de 2021) et ne doivent pas dépasser certains plafonds de ressources fixés par l'arrêté du 18 juillet 2022.

Cette année, la date de versement du Crous est fixée au 5 du mois. Attention, le virement peut également arriver soit un jour plus tôt, soit légèrement plus tard en fonction des délais de traitements de votre établissement bancaire. Les taux annuels sur 10 mois distribués aux étudiants peuvent ainsi aller de 1 084 euros pour l'échelon 0 bis à 5 965 euros pour l'échelon 7. Pour rappel, la bourse sur critères sociaux comporte 8 échelons correspondant à un montant annuel de bourse. C'est le revenu brut global des parents pour l'année 2020 (avis d'imposition 2021) qui est pris en compte pour déterminer l'échelon dont bénéficiera l'étudiant à la rentrée 2022-2023. L'étudiant ne peut la toucher que pendant 7 années, et son maintien dépend de la progression dans les études, de l'assiduité aux cours et de la présence aux examens.

Le montant de la prochaine rentrée a été dévoilé. Pour la rentrée universitaire 2022-2023, le montant annuel est compris entre 1 084 euros pour l'échelon 0 bis et 5 965 euros pour l'échelon 7. Les étudiants boursiers bénéficient également d'avantages certains : l'exonération des droits d'inscription à l'université, l'exonération de la CVEC (la Contribution vie étudiante et campus) et la priorité pour obtenir un logement étudiant Crous. Voici les montants pour l'année universitaire 2022-2023 :

Types de bourse Montant annuel sur 10 mois Montant annuel pour les étudiants bénéficiant du maintien de la bourse pendant les grandes vacances Échelon 0 bis 1 084 1 301 Échelon 1 1 793 2 152 Échelon 2 2 701 3 241 Échelon 3 3 458 4 150 Échelon 4 4 217 5 060 Échelon 5 4 842 5 810 Échelon 6 5 136 6 163 Échelon 7 5 965 7 158

Pour être éligible à la bourse étudiante, il faut avoir la nationalité française, être âgé de moins de 28 ans au 1er septembre de l'année universitaire et suivre une formation qui peut accueillir des étudiants boursiers. Pour en bénéficier au-delà de 28 ans, vous devez poursuivre vos études. Si la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) reconnaît que vous êtes handicapé, alors aucune condition d'âge n'est appliquée. La bourse est attribuée sous condition de ressources de la famille. Des plafonds à ne pas dépasser sont ainsi déterminés.

Pour l'année universitaire 2021-2022, l'avis d'imposition 2020 portant sur les revenus de 2019 est pris en compte. Outre les revenus, le nombre d'enfants à charge et l'éloignement du lieu d'études entrent en compte. Des points de charge sont ainsi fixés et déterminent le plafond de ressources à ne pas excéder.

Si votre lieu d'études est situé entre 30 à 249 km de votre domicile : 1 point

Si votre lieu d'études est situé à plus de 250 km : 2 points

Pour chaque autre enfant à charge : 2 points

Pour chaque autre enfant à charge, étudiant, en alternance ou formation initiale : 4 points

Les plafonds de ressources pour l'année universitaire 2021-2022 ont été dévoilés, par arrêté, ils restent identiques à l'an dernier :

Plafonds 2020 (en euros) Points de charge Échelon 0bis Échelon 01 Échelon 02 Échelon 03 Échelon 04 Échelon 05 Échelon 06 Échelon 07 0 33 100 22500 18190 16070 13990 11950 7540 250 1 36 760 25000 20210 17850 15540 13280 8370 500 2 40450 27500 22230 19640 17100 14600 9220 750 3 44120 30000 24250 21430 18640 15920 10050 1000 4 47800 32500 26270 23210 20200 17250 10880 1250 5 51480 35010 28300 25000 21760 18580 11730 1500 6 55150 37510 30320 26770 23310 19910 12570 1750 7 58830 40010 32340 28560 24860 21240 13410 2000 8 62510 42510 34360 30350 26420 22560 14240 2250 9 66180 45000 36380 32130 27970 23890 15080 2500 10 69860 47510 38400 33920 29520 25220 15910 2750 11 73540 50010 40410 35710 31090 26540 16750 3000 12 77210 52500 42430 37490 32630 27870 17590 3250 13 80890 55000 44450 39280 34180 29200 18420 3500 14 84560 57520 46480 41050 35750 30530 19270 3750 15 88250 60010 48500 42840 37300 31860 20110 4000 16 91920 62510 50520 44630 38840 33190 20940 4250 17 95610 65010 52540 46410 40400 34510 21780 4500

Un simulateur est disponible afin d'estimer le montant de la bourse d'étudiant. Pour ce faire, vous devez vous rendre sur le site du Crous à l'adresse suivante : https://simulateur.lescrous.fr/. Vous devez y indiquer les revenus de la famille, ainsi que le nombre d'enfants à charge. Vous devez aussi spécifier la distance entre votre domicile et votre lieu d'études.

Pour obtenir une bourse d'étudiant pour la rentrée 2021-2022, il faut remplir un dossier social étudiant (DSE), via le site messervices.etudiant.gouv.fr avec les différents justificatifs (avis d'imposition, certificat de scolarité, etc…) avant le 15 mai 2022. Avant de commencer la saisie, pensez à préparer l'avis fiscal 2020 sur les revenus 2019 de la famille. A noter : si vous utilisez Parcoursup, pensez à créer votre compte Parcoursup en amont avant de faire votre DSE. Vous vous interrogez sur les justificatifs à fournir ? On vous les résume :

La copie de ou des avis fiscaux de vos parents, ainsi que le jugement de séparation si vos parents sont séparés

Votre propre avis fiscal si vous l'avez. "Si vous êtes marié(e) ou pacsé(e), le revenu du couple doit être supérieur ou égal à 90% du SMIC pour qu'il soit pris en compte", précise-t-on.

La copie de vos justificatifs de scolarité

Une fois l'intégralité des démarches effectuées, vous devez obtenir un récapitulatif avec, le cas échéant, les pièces manquantes. "Le Crous de l'académie où vous faites actuellement vos études sera votre interlocuteur unique durant l'instruction de votre dossier, même si vous souhaitez étudier dans une autre académie", peut-on lire.

Si vous ne réalisez pas votre dossier avant le 15 mai, rassurez-vous il sera tout de même examiné et traité. En revanche, le délai de versement de la bourse sera plus long. A noter : pour que votre dossier soit entièrement validé et que vous puissiez effectivement percevoir votre bourse, vous devez faire parvenir au Crous "un justificatif prouvant votre inscription dans l'enseignement supérieur. Il s'agit la plupart du temps du certificat de scolarité".

La date du premier versement de la bourse d'étudiant intervient le 30 août, à condition que votre Dossier social étudiant et toutes les formalités soient finalisés avant le 25 août. Pour les mois qui suivent, les Crous effectuent "la mise en paiement "à date", c'est-à-dire avant le 5 du mois. Vous devez en général compter cinq à dix jours pour que le versement soit bien effectif sur votre compte bancaire.