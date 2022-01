Frais kilométriques : le barème revu ? Qui a droit à ce coup de pouce ?

FRAIS KILOMETRIQUES. Le barème des indemnités kilométriques pourrait rapidement connaître une sérieuse évolution. Les gros rouleurs seraient concernés et devraient bénéficier d'une hausse de ce barème afin de compenser la hausse du prix du carburant.

[Mis à jour le 24 janvier 2022 à 17h46] Pendant que le prix du carburant flambe, l'exécutif planche sur une nouvelle mesure qui devrait satisfaire une petite partie des automobilistes. Seraient concernés ceux qui roulent beaucoup entre leur lieu de résidence et de travail et qui déclarent leurs frais réels sur leur déclaration d'impôt. Selon les informations du Parisien, le gouvernement devrait ainsi annoncer une hausse de l'indemnité kilométrique dans les jours à venir, une mesure qui concernerait, uniquement, les contribuables imposés qui déclarent des frais réels aux impôts, et non pas l'abattement classique de 10%. Au total, 2,5 millions de Français sont concernés.

"On peut envisager des mesures spécifiques pour des employés qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur véhicule pour aller travailler" déclarait le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, ce lundi 24 janvier sur le plateau de la Matinale France Info. Cette mesure aurait l'avantage d'être assez simple à mettre en place. En effet, elle n'aurait pas besoin de passer par le Parlement, toujours d'après le Parisien. Autre atout : elle serait moins coûteuse qu'un nouveau chèque comme la prime inflation ou le chèque énergie.

Le barème kilométrique s'applique aux contribuables salariés qui utilisent une voiture, une moto, un scooter ou un vélomoteur pour se rendre à leur travail, et qui décident de déduire leurs frais réels dans leur déclaration de revenus. Vous pouvez ainsi déduire sur votre déclaration de revenus ces frais réels correspondant à vos déplacements effectués. Pour rappel, en choisissant d'opter pour les frais réels, vous renoncez à l'abattement forfaitaire de 10%. Le barème permet de déterminer le montant des frais kilométriques à reporter sur le formulaire de la déclaration de revenus. Il est établi en fonction de la puissance du véhicule mais aussi du nombre de kilomètres parcourus durant l'année écoulée. Les frais déclarés doivent pouvoir être attestés par des justificatifs (factures de réparations, d'achat de pneumatiques, etc.)

Ce barème kilométrique sert à évaluer le coût d'utilisation d'un véhicule pour toute personne soumise à l'impôt sur le revenu. Sont pris en compte dans ce barème les frais d'assurance, de carburant, de pneumatiques, de réparations éventuelles... En revanche, les factures de péages, les frais de stationnement et les intérêts d'emprunt liés à l'achat du véhicule ne sont pas pris en compte dans ce barème. Les frais réels sont à indiquer dans la case 1 AK de la déclaration de revenus.

Vous trouverez ci-dessous le barème kilométrique applicables aux voitures :

Puissance administrative jusqu'à 5 000 km de 5 001 à 20 000 km au-delà de 20 000 km Jusqu'à 3CV d x 0,456 (d x 0,273) + 915 euros d x 0,318 4CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 euros d x 0,352 5CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 euros d x 0,368 6CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 euros d x 0,386 à partir de 7CV d x 0,601 (d x 0,34) + 1 301 euros d x 0,405s * d = distance parcourue

A noter : si le contribuable dispose d'une voiture électrique, il bénéficie d'une majoration de 20% sur les frais de déplacement qu'il peut déduire. Une première.

Le barème kilométrique est strictement identique pour les cyclomoteurs que l'an dernier :

jusqu'à 3 000 km de 3 001 à 6 000 km au-delà de 6 000 km d x 0,272 (d x 0,064)+416 euros d x 0,147 * d = distance parcourue

Puissance administrative Jusqu'à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km 1 ou 2 CV d * 0,341 (d * 0,085) + 768 d * 0,213 3,4,5 CV d * 0,404 (d * 0,071) + 999 d * 0,237 plus de 5 CV d * 0,523 (d * 0,068) + 1365 d * 0,295

A noter : comme pour les voitures, les contribuables qui conduisent un scooter ou une moto électrique bénéficie d'une majoration de 20% sur les frais de déplacement à déduire de leurs revenus.