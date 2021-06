"Date impôts 2021 : à minuit, il sera trop tard !"

DATE IMPOTS 2021. La toute dernière date limite des impôts 2021 concerne les foyers résidant dans les départements numérotés de 55 à 976.

[Mis à jour le 08 juin 2021 à 11h16] Vous n'avez toujours pas rempli votre déclaration d'impôt 2021 ? C'est le moment de vous y mettre sérieusement, si vous ne voulez pas voir votre impôt sur le revenu majoré ! L'ultime date limite des impôts 2021 intervient ce mardi 8 juin 2021, à minuit. Pour rappel, les échéances des impôts étaient différenciées en fonction du mode de déclaration, voire du lieu de résidence : 20 mai pour le formulaire papier, 26 mai pour la zone 1, 1er juin pour la zone 2 et 8 juin pour la zone 3. Vous ne savez pas si vous êtes concerné par cette ultime date limite des impôts ? Voici les départements qui ont jusqu'à ce soir : Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas de Calais, Puy de Dôme, Pyrénées Atlantiques, Hautes Pyrénées, Pyrénées Orientales, Bas Rhin, Haut Rhin, Rhône, Haute Saône, Saône et Loire, Sarthe, Savoie, Haute Savoie, Paris, Seine Maritime, Seine et Marne, Yvelines, Deux Sèvres, Somme, Tarn, Tarn et Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute Vienne, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Essonne, Hauts de Seine, Seine Saint Denis, Val de Marne, Val d'Oise, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte.

N'attendez plus pour vous connecter à votre espace particulier sur le site impots.gouv.fr, grâce à votre identifiant fiscal et votre mot de passe. En vous y prenant si tard, vous risquez de multiplier les erreurs d'inattention et les oublis. Passé ce délai, vous vous exposerez à une première majoration de 10% de votre impôt sur le revenu. Ne prenez pas cela à la légère, même si vous n'êtes pas imposable. Consultez notre article dédié pour savoir quelles sont les sanctions auxquelles vous vous exposez :

A noter : si vous bénéficiez de la déclaration de revenus automatique, il vous suffit de vérifier toutes les informations préremplies. Si tout est exact et rien ne manque, alors vous n'avez aucune démarche à faire, car votre déclaration d'impôt est reconduite de manière tacite. C'est panique à bord et vous peinez à remplir votre déclaration de revenus ? C'est la dernière ligne droite pour contacter un interlocuteur. Vous pouvez contacter les impôts via le téléphone dédié : 0 809 401 401 jusqu'à 19 heures !

La date limite des impôts en ligne sur impots.gouv.fr dépend exclusivement de votre numéro département. Au total, trois zones ont été déterminées par l'administration fiscale. Voici les échéances qui se sont appliquées en 2021 :

Pour la zone 1 (départements 01 à 19) : mercredi 26 mai.

Pour la zone 2 (départements 20 à 54) : mardi 1er juin.

Pour la zone 3 (départements 55 à 976) : mardi 8 juin.

Les contribuables qui utilisent le formulaire papier avaient, eux, jusqu'au jeudi 20 mai, à minuit, pour faire parvenir leur déclaration de revenus, le cachet de la Poste faisant foi. Pour rappel, seuls les contribuables qui n'ont pas d'accès à Internet ou qui n'ont pas les capacités pour utiliser les outils numériques peuvent encore recourir au formulaire papier.

La déclaration d'impôt reste indispensable chaque année, et ce, malgré la mise en place du prélèvement à la source. Elle permet de déterminer le montant total de l'impôt sur le revenu dont vous êtes redevable au titre de l'année d'imposition. En fonction de ce dont vous vous êtes déjà acquitté via l'impôt à la source en 2020, le fisc va évaluer si vous devez vous acquitter d'un solde d'impôt en septembre 2021. Si vous bénéficiez de la déclaration de revenus automatique, vous êtes donc tenu de vérifier toutes les informations préremplies, et de vous assurer que vous n'oubliez aucun élément.

Vous vous emmêlez les pinceaux ? Pas de panique. Linternaute.com vous propose de consulter votre date limite de déclaration de revenus 2021 travers ce tableau :

Numéro de département Date limite Ain 26 mai Aisne 26 mai Allier 26 mai Alpes de Haute Provence 26 mai Hautes Alpes 26 mai Alpes Maritimes 26 mai Ardèche 26 mai Ardennes 26 mai Ariège 26 mai Aube 26 mai Aude 26 mai Aveyron 26 mai Bouches-du-Rhône 26 mai Calvados 26 mai Cantal 26 mai Charente 26 mai Charente-Maritime 26 mai Cher 26 mai Corrèze 26 mai Corse du Sud 1er juin Haute Corse 1er juin Côte d'Or 1er juin Côtes d'Armor 1er juin Creuse 1er juin Dordogne 1er juin Doubs 1er juin Drôme 1er juin Eure 1er juin Eur-et-Loir 1er juin Finistère 1er juin Gar 1er juin Haute-Garonne 1er juin Gers 1er juin Gironde 1er juin Hérault 1er juin Ille-et-Vilaine 1er juin Indre 1er juin Indre-et-Loire 1er juin Isère 1er juin Jura 1er juin Landes 1er juin Loir-et-Cher 1er juin Loire 1er juin Haute-Loire 1er juin Loire-Atlantique 1er juin Loiret 1er juin Lot 1er juin Lot et Garonne 1er juin Lozère 1er juin Maine et Loire 1er juin Manche 1er juin Marne 1er juin Haute Marne 1er juin Mayenne 1er juin Meurthe et Moselle 1er juin Meuse 8 juin Morbihan 8 juin Moselle 8 juin Nièvre 8 juin Nord 8 juin Oise 8 juin Orne 8 juin Pas de Calais 8 juin Puy de Dôme 8 juin Pyrénées Atlantiques 8 juin Hautes Pyrénées 8 juin Pyrénées Orientales 8 juin Bas Rhin 8 juin Haut Rhin 8 juin Rhône 8 juin Haute Saône 8 juin Saône et Loire 8 juin Sarthe 8 juin Savoie 8 juin Haute Savoie 8 juin Paris 8 juin Seine Maritime 8 juin Seine et Marne 8 juin Yvelines 8 juin Deux Sèvres 8 juin Sommes 8 juin Tarn 8 juin Tarn et Garonne 8 juin Var 8 juin Vaucluse 8 juin Vendée 8 juin Vienne 8 juin Haute Vienne 8 juin Vosges 8 juin Yonne 8 juin Territoire de Belfort 8 juin Essonne 8 juin Hauts de Seine 8 juin Seine Saint Denis 8 juin Val de Marne 8 juin Val d'Oise 8 juin Guadeloupe 8 juin Martinique 8 juin Guyane 8 juin La Réunion 8 juin Mayotte 8 juin

La toute dernière date limite des impôts a été fixée au mardi 8 juin. La date de fin de la période déclarative de l'impôt sur le revenu intervient donc aujourd'hui, à 23h59. Une tolérance s'applique pour les cabinets d'experts-comptables qui, eux, ont jusqu'au 30 juin 2021 pour déposer les déclarations fiscales. Cette échéance s'applique à l'impôt sur le revenu, ce qui signifie que certains contribuables peuvent bénéficier d'un ultime délai supplémentaire lorsque leur déclaration est remplie par un autre interlocuteur.