"Fonds de solidarité : mars 2021, et ensuite ? Quid d'avril 2021 ?"

FONDS DE SOLIDARITE MARS 2021. Le formulaire du fonds de solidarité de mars 2021 a été mis en ligne. De nombreuses entreprises ont dû rester fermées en avril 2021 et s'interrogent désormais sur l'ouverture du fonds pour ce mois-ci.

[Mis à jour le 26 avril 2021 à 08h49] Vous avez peut-être déjà déposé votre demande d'aide du fonds de solidarité pour le mois de mars 2021, et vous vous interrogez pour le mois d'avril 2021 ? Votre interrogation est légitime. Le mois d'avril 2021 a été marqué par la fermeture de très nombreux commerces, en raison de l'évolution épidémique. Habillement, salles de sport, restaurants, cafés... La liste des secteurs dont les entreprises ont dû rester fermées s'est fortement allongée. Pour l'heure, aucune échéance n'a été dévoilée concernant la date d'ouverture du formulaire du fonds de solidarité d'avril 2021. Le décret correspondant n'ayant pas encore été publié, il y a fort à parier que le formulaire ne sera pas mi en ligne avant la mi-mai.

Quid des mois suivants ? Une réunion entre l'exécutif et les partenaires sociaux s'est tenue le 22 avril. Objectif, déterminer les modalités de sortie de crise et la dégressivité des aides aux entreprises. Pour les entreprises des secteurs qui vont redémarrer, "nous prévoyons une baisse dégressive du fonds de solidarité, selon les modalités de calendrier et de détermination des sommes qui seront étudiées avec les organisations syndicales et les organisations patronales", a fait savoir le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire. Dans le détail, deux scénarios ont été présentés par le ministre, rapporte Les Echos. L'exécutif envisage notamment une baisse de l'aide proportionnelle à la reprise de chiffre d'affaires ou une diminution de 25% de l'aide du fonds de solidarité par mois pendant trois mois. Plusieurs organisations patronales ont alerté Bruno Le Maire sur les possibles trous dans la raquette. Certains secteurs, comme l'événementiel ou le tourisme, ne seront pas en mesure de reprendre à 100% avant plusieurs mois en raison de la crise sanitaire. "Des réglages fins restent à faire pour qu'aucun secteur d'activité et entreprise ne se retrouve en difficulté", a indiqué le ministre.

"Le retrait ne peut être que progressif", a répété Bruno Le Maire au micro d'Europe 1 ce lundi.

Bruno Le Maire sur le retrait progressif des aides de l'Etat : "Ce sera du sur-mesure (...) Le retrait des aides ne peut-être que progressif"#Europe1 pic.twitter.com/JQbPZdqU7A — Europe 1 (@Europe1) April 26, 2021

L'administration fiscale a ouvert le formulaire dédié du fonds de solidarité pour le mois de mars 2021 le 20 avril. Les chefs d'entreprise et autoentrepreneurs ont jusqu'au 31 mai 2021.

Les démarches ne changent pas : il faut vous connecter à votre espace personnel et générer le formulaire dans votre messagerie sécurisée. Pour ce faire, vous devez sélectionner la période désirée, puis renseigner votre numéro de SIRET, ainsi que votre secteur d'activité. Soyez particulièrement rigoureux au moment de remplir le formulaire. La moindre erreur peut retarder fortement le versement de l'aide du fonds de solidarité.

Ayez notamment à l'esprit que le choix du CA de référence est gelé pour les entreprises qui ont effectué une demande au titre de février. Interpellé à ce sujet par un internaute, le ministère de l'Economie indique qu'il faut déposer une demande rectificative, ce qui va allonger le délai.

Bonsoir, vous pouvez déposer une nouvelle demande rectificative pour février (jusqu'au 30/04) avec nouveau choix en informant votre SIE. Vous serez en vérification manuelle : un délai est à prévoir. Votre choix de mars devra être identique à celui de février. — Ministère Économie, Finances, Relance (@Economie_Gouv) April 22, 2021

Le décret correspondant aux modalités du mois de mars 2021 a récemment été publié au Journal officiel. Il acte plusieurs changements par rapport au fonds de solidarité de février 2021. Le fonds de solidarité est désormais réservé en priorité aux entreprises visées par une fermeture administrative.

Les critères d'éligibilité au fonds de solidarité sont modifiés : l'activité doit avoir démarré au 30 décembre 2020, et non plus au 31 octobre. Pour être éligible, il faut avoir également subi une "interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 et avoir subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021", peut-on lire dans le décret.

Les entreprises des secteurs S1 et S1bis restent éligibles dès 50% de perte de CA. Les entreprises soumises à une interdiction d'accueil du public en mars, ayant une perte de CA entre 20% et 50%, auront droit à une aide allant jusqu'à 1 500 euros. Si la perte de CA est supérieure à 50%, le montant de l'aide du fonds de solidarité sera, soit de 10 000 euros, soit elle représentera 20% du CA de référence, dans la limite de 200 000 euros.

Les décrets n°2021-422 et n°2021-423 du 10 avril 2021 ont apporté d'autres changements par rapport au mois précédent. Linternaute.com vous les résume :

Modification du régime pour les entreprises qui exercent leur activité principale dans le commerce de détail avec au moins un de leurs magasins de vente interdit d'accueil du public situé dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à dix mille mètres carrés (contre vingt mille mètres carrés jusqu'alors).

Gel du choix de la référence de CA en fonction du choix réalisé par les entreprises au titre du mois de février 2021.

Dispositif dérogatoire pour Mayotte reconduit pour les entreprises dites "autres" de moins de 250 salariés bénéficiant désormais d'une aide plafonnée à 3 000 euros au lieu de 1 500 euros.

L'annexe 2 a été complétée pour permettre aux entreprises réalisant au moins 50% de leur CA avec des entreprises du secteur des domaines skiables de bénéficier du dispositif du fonds de solidarité.

Création d'un dispositif spécifique pour les entreprises de certaines territoires ultramarins (La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et la Polynésie française) exerçant leur activité principale dans le commerce de détail.

"La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de mars 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence", peut-on lire dans le décret. Voici ce qui est défini comme le CA de référence pour mars 2021 :

Le CA de mars 2019 "ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de février 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019", indique-t-on.

; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de février 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019", indique-t-on. Pour les entreprises créées entre juin 2019 et le 31 janvier 2020 : le CA mensuel moyen sur la période.

Pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, : le CA de février 2020 ramené sur un mois.

Pour celles créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020 : le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 ou, la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020.

Pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 : le CA de décembre 2020 "ou, par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.

Pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020 : le CA de janvier 2021

Les ventes à distance, par livraison et les ventes à emporter doivent être intégré dans le chiffre d'affaires pour être éligible à l'aide. En revanche, sachez qu'il n'est pas nécessaire de l'inclure lorsque vous calculer le montant de l'aide du fonds de solidarité de mars 2021.

Aucune échéance n'a été dévoilée concernant le fonds de solidarité pour le mois d'avril 2021. De nombreuses entreprises ont pourtant dû continuer à garder leurs portes closes ce mois-ci, et ce, en raison du troisième confinement. Selon toute vraisemblance, le formulaire dédié devrait être mis en ligne au cours du mois de mai 2021, et ce, jusqu'à la fin du mois de juin 2021. Les conditions devraient rester identiques, permettant le versement d'une aide comprise entre 1 500 euros et 10 000 euros (ou 20% du CA dans la limite de 200 000 euros).