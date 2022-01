"Prime de 100 euros : versée par Pôle emploi, à qui le tour ?"

PRIME 100 EUROS. Avez-vous reçu la prime de 100 euros ? Plus de 38 millions de Français y sont éligibles sous conditions de revenus, découvrez qui devrait en bénéficier ce jeudi 20 janvier.

[Mis à jour le 17 janvier 2022 à 08h41] Vous êtes allocataire de la CAF et vous n'avez toujours pas reçu votre prime de 100 euros ? Pas de panique. Votre tour est bientôt arrivé, la mise en paiement est prévue le jeudi 20 janvier. Qui est concerné ? Les allocataires bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), l'allocation aux adultes handicapés (AAH), la prestation partagée de l'éducation de l'enfant à taux plein (PreParE) ou encore l'aide personnelle au logement pour les étudiants non-boursiers. Les demandeurs d'emploi, eux, verront cette allocation sur leur compte bancaire le mardi 25 janvier. Rappelons que l'indemnisation inflation est mise en place afin de soutenir le pouvoir d'achat des ménages qui ont vu leur budget rongé par la hausse de l'inflation, consécutive à la reprise économique. Au total, pas moins de 38 millions de Français sont éligibles. Exceptionnelle, la prime de 100 euros est versée à titre individuel. Les revenus du foyer fiscal ne sont pas pris en compte. Un couple dont les deux membres bénéficient d'un salaire inférieur à 2 000 euros net par mois peuvent donc bénéficier de 200 euros de prime. La date limite de versement a été fixée au 28 février 2022.

Les demandeurs d'emploi indemnisés par Pôle emploi bénéficient de la prime de 100 euros. Sont concernés les allocataires qui remplissent les conditions suivantes :

Vous devez être inscrit au 31 octobre 2021 et ne pas avoir exercé d'activité professionnelle au cours du mois d'octobre.

Vous devez être dans l'une des situations suivantes : être en recherche active d'emploi ; être en formation et rémunéré par Pôle emploi ; être en arrêt maladie ou en congé maternité.

Vous devez percevoir une allocation chômage inférieure à 2 000 euros net

"Si vous remplissez toutes ces conditions, l'indemnité sera versée par Pôle emploi de manière automatique, à compter du 25 janvier 2022. Vous n'avez aucune démarche à accomplir", indique-t-on sur la page dédiée de Pôle emploi. A noter : si vous avez exercé une activité professionnelle en octobre 2021, la prime de 100 euros sera versée par l'employeur.

La prime inflation a vocation à être versée entre le mois de décembre 2021 et février 2022. Aucune date précise n'a pu être avancée pour des raisons techniques. En effet, le versement devra être assuré par plusieurs canaux, en fonction de la situation du bénéficiaire. Voici le calendrier de versement envisagé par le gouvernement :

Fin décembre 2021 : c'est l'échéance à laquelle les salariés ont reçu leur indemnité inflation, directement sur leur fiche de paie. L'employeur est chargé du versement, avant d'être compensé par l'Etat dans un second temps. Les indépendants sont également concernés par cette échéance (les Urssaf se chargent alors du versement), tout comme les étudiants boursiers (indemnisés par le Crous).

c'est l'échéance à laquelle les salariés ont reçu leur indemnité inflation, directement sur leur fiche de paie. L'employeur est chargé du versement, avant d'être compensé par l'Etat dans un second temps. Les indépendants sont également concernés par cette échéance (les Urssaf se chargent alors du versement), tout comme les étudiants boursiers (indemnisés par le Crous). Fin janvier 2022 : l'Etat procède au versement de l'indemnité inflation pour les fonctionnaires, les demandeurs d'emploi (via Pôle emploi), invalides, étudiants percevant les APL et bénéficiaires de minimas sociaux (via la Caisse des allocations familiales).

: l'Etat procède au versement de l'indemnité inflation pour les fonctionnaires, les (via Pôle emploi), invalides, étudiants percevant les APL et (via la Caisse des allocations familiales). Février 2022 : c'est à cette échéance que les retraités doivent recevoir l'indemnité inflation, via leur caisse de retraite.

L'objectif de la prime de 100 euros est de répondre à la détresse des ménages les plus modestes, dont les finances sont mises à mal par l'inflation galopante. Denrées alimentaires, prix de l'énergie... Nombreux sont les biens et services qui augmentent ces derniers mois en raison de la forte reprise économique consécutive à la crise sanitaire du coronavirus. Initialement, l'exécutif avait planché sur la mise en place d'un chèque carburants, à destination des ménages propriétaires d'un véhicule, et qui ont vu la facture de carburants exploser avec la hausse des prix du pétrole. Ce dispositif s'est toutefois révélé bien difficile à mettre en œuvre, à tel point que le gouvernement a préféré y renoncer, optant pour une solution plus large, et permettant aux ménages de régler des dépenses autres que le carburant.

La Caisse des allocations familiales va être chargée du versement de la prime de 100 euros dans plusieurs cas de figure. Linternaute.com vous les résume :

Les étudiants qui perçoivent les APL

Les bénéficiaires de l'AAH

Les allocataires du RSA

Les salariés en congé parental d'éducation à temps complet

Les bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE)

Pour rappel, il n'y aucune démarche à effectuer si vous êtes concerné auprès de votre caisse des allocations familiales, puisque le versement sera effectué de manière automatique à compter du 20 janvier.

Annoncée par le gouvernement à l'automne, elle s'adresse aux classes moyennes, et ce, quel que soit leur statut :

Salariés du secteur privé

Fonctionnaires

Etudiants boursiers et étudiants percevant les APL.

Retraités et seniors touchant l'ASPA

Les indépendants et autoentrepreneurs

Les demandeurs d'emploi

Les bénéficiaires de minimas sociaux (RSA, AAH...)

La prime de 100 euros est accordée à titre individuel. Autrement dit, la composition du foyer n'est pas prise en compte pour déterminer l'éligibilité à l'indemnité inflation. Ainsi, un couple peut percevoir jusqu'à 200 euros, soit 100 euros chacun ou seulement 100 euros si seul un des conjoints respectent les conditions de revenus (lire plus bas). Au total, 38 millions de Français vont bénéficier du chèque inflation 100 euros.

Mais qui est concerné ? Pour déterminer l'éligibilité à l'indemnité inflation, le gouvernement a déterminé un plafond : sont donc concernés les Français qui gagnent moins de 2 000 euros net par mois - avant application du prélèvement à la source -, et ce, quels que soient leur statut et leur profession. Pour déterminer le salaire de référence, l'exécutif a retenu le mois d'octobre 2021. Vous souhaitez en savoir davantage sur la prime de 100 euros ? Linternaute.com répond à toutes vos questions. Consultez dès à présent notre dossier dédié :

Pour être éligible, vous devez gagner moins de 2 000 euros net par mois, soit 2 600 euros brut au titre du mois d'octobre 2021, que vous soyez fonctionnaire, salarié, indépendant ou retraité. A noter : ce plafond de 2 000 euros net correspond à votre rémunération avant prélèvement à la source. Sur la fiche de paie, il faudra donc simplement vérifier la ligne "net à payer avant impôt sur le revenu", au dessus de "net à payer".

Attention : si vous êtes en contrat court (hors intérim), le versement de la prime de 100 euros n'est pas automatique "si le temps de travail cumulé chez un même employeur est inférieur à 20h", avertit le gouvernement dans son dossier de presse. "Il supposera que le bénéficiaire se signale expressément auprès d'un de ses employeurs, préférentiellement celui avec lequel la relation de travail est toujours en cours, ou à défaut celui pour lequel ils ont effectué le plus d'heures durant le mois d'octobre". Quid des autres situations ? Linternaute.com vous les résume :