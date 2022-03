"Prime Macron 2022 : va-t-elle tripler cette année ?"

PRIME MACRON 2022. Emmanuel Macron a promis de tripler la prime PEPA ou prime Macron en cas de réélection le 24 avril prochain. Combien allez-vous gagner ?

[Mis à jour le 18 mars 2022 à 14h30] "La prime exceptionnelle sera triplée. Elle passera de 1 000 euros à 3 000 euros". La proposition avait fuité quelques jours plus tôt dans la presse et était très attendue. Le candidat LREM Emmanuel Macron l'a bien confirmée lors de la présentation de son programme, jeudi 17 mars à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). La prime Macron pourrait donc tripler en cas de réélection de l'actuel chef de l'Etat, le 24 avril prochain. Créée en 2019 consécutivement à la crise des Gilets jaunes, la prime Macron est versée sur la base du volontariat par les employeurs à leurs salariés en témoignage de leur investissement et permet d'obtenir un complément de salaire afin de lutter face à l'inflation galopante de ces derniers mois.

Cette prime a profité à 4 millions de Français l'année dernière et constitue un réel complément de salaire pour certains employés modestes dont les fins de mois s'avèrent parfois délicates. S'il venait à briguer un second mandat, le candidat LREM pourrait même faire grimper cette prime PEPA à 6 000 euros, "pour les entreprises qui ont signé le fameux accord d'intéressement" soulignait il ce jeudi 17 mars. Cette prime est accessible selon une condition simple et obligatoire, percevoir un salaire inférieur à 3,5 fois le Smic. Son versement s'achève le 31 mars 2022. Si Emmanuel Macron est réélu, cette augmentation de la prime Macron serait donc valable l'an prochain, jusqu'au 31 mars 2023.

Depuis 2019, les salariés ont la possibilité de percevoir une prime exceptionnelle, exonérée d'impôts et de prélèvements sociaux appelée "prime Macron". Cette prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (est versée par n'importe quel employeur qui le souhaite aux salariés, sous certaines conditions. Notamment si le salarié en question ne dépasse pas un certain plafond de revenus. Ce dispositif d'exonération fiscale et sociale vise à inciter les employeurs à verser des primes à leurs salariés afin de valoriser leur pouvoir d'achat. Ce n'est pas une prime d'Etat, mais bien une prime d'entreprise qui reste facultative et volontaire.

Pour être exonérée de cotisations salariales, la prime Macron ne peut pas dépasser le montant de 1 000 euros. Les entreprises qui disposent d'un accord d'intéressement peuvent verser la prime Macron jusqu'à 2 000 euros. Ce montant, doublé, est également valable pour les entreprises de moins de 50 salariés, et les travailleurs de la deuxième ligne (si des mesures de revalorisation sont engagées).

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficie d'une exonération d'impôt sur le revenu et de toute cotisation sociale ou contributions. Mais alors, qui est éligible à la prime Macron ? Les salariés dont la rémunération est inférieure à 3,5 fois le Smic (sur les 12 mois précédant le versement). Cette prime Macron ne se substitue à aucun élément de rémunération.

La prime Macron est versée dans un délai prévu par la loi. En l'occurrence, entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022. Que vous soyez fonctionnaire, salarié, ou industriel, vous avez tout à fait la possibilité d'en bénéficier.

Le montant de la prime Macron exonérée de cotisations est plafonné à 1 000 euros. Toutefois, ce montant peur doubler et atteindre 2 000 euros dans les cas suivants :

L'entreprise a signé un accord d'intéressement

L'entreprise dispose de moins de 50 salariés

Les travailleurs de la deuxième ligne (si des mesures de revalorisation sont engagées)

Lors de son tout premier "meeting" de campagne le 7 mars à Poissy, Emmanuel Macron a lâché la bombe. La prime PEPA ou prime Macron devrait être triplée si le candidat LREM est réélu à la présidence de la République française. Que cela signifie-t-il ? Ce dispositif d'exonération fiscale mis en place par les employeurs devrait donc passer de 1 000 euros à... 3 000 euros ! Mieux, pour les sociétés qui disposent d'un accord d'intéressement, la PEPA est plafonnée à 2 000 euros. Avec cette nouvelle prime Macron, ce montant pourrait atteindre 6 000 euros. Des précisions devraient être apportées par le Premier ministre Jean Castex, la semaine du 14 mars.

Déjà prolongée en 2021, la prime PEPA est reconduite pour l'année 2022. Sachez que l'employeur n'est pas obligé de verser la prime Macron. S'il souhaite la verser, il a la possibilité de le faire à l'ensemble de ses salariés, ou bien uniquement aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois le Smic.

En 2022, la prime Macron bénéficie aussi bien aux salariés qu'aux apprentis, ainsi qu'aux intérimaires et aux agents publics. L'employeur peut tout à fait moduler le montant du versement de la prime PEPA en fonction du bénéficiaire d'après certains critères comme la rémunération du salarié, le niveau de classification du salarié, ses conditions de travail lors de la crise du Covid, ou encore son temps de travail sur une année.

La prime Macron versée aux fonctionnaires entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022. Plafonnée à 1 000 euros, la prime PEPA sera modulable selon l'engagement et la mobilisation demandée aux agents concernés.