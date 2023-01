Espérance de vie et départ à la retraite : que disent les chiffres ?

Le projet de réforme des retraites du gouvernement comprenant le report annoncé de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans a fait naître de nombreuses questions autour de l'espérance de vie en France. Quels sont les derniers chiffres, quelles différences avec l'espérance de vie en bonne santé ? On fait le point.

C'est l'un des points les plus commentés de la réforme des retraites : le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans pour tous (hors carrières longues et exceptions liées par exemple à des critères de pénibilité du travail). Cette annonce faite par le gouvernement lors de la présentation du projet le 10 janvier 2023 a créé de nombreuses questions, centrées notamment autour de l'état de santé et l'espérance de vie des retraités en France. Voici quelques chiffres pour y voir plus clair.

Quelle est l'espérance de vie en France ?

Selon les derniers chiffres de l'Insee pour l'année 2022, l'espérance de vie pour un homme en France est de 79,3 ans, et de 85,2 ans pour une femme. Ces données ont baissé de l'ordre de 0,4 ans par rapport à 2019, soit avant la pandémie de Covid-19. Avec un âge légal de départ à la retraite à 62 ans comme aujourd'hui, un homme pourrait donc être durant 17 ans à la retraite et 23 ans pour une femme. Mais attention, cette estimation un peu simpliste est à mettre en parallèle des études de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES, dépendant du ministère de la Santé) sur le temps moyen passé à la retraite qui fournit des données bien plus précises (voir ci-dessous).

Combien d'années à la retraite vit en moyenne un Français ?

La DREES a publié plusieurs rapports sur la retraite en France, compilant de nombreuses données démographiques à partir notamment des relevés de l'INSEE. L'un d'entre eux (lire la fiche de la DREES intitulée "L'âge moyen de départ à la retraite et son évolution") permet de calculer la durée de retraite par génération. Pour cela, un calcul est fait : 60 + espérance de vie à 60 ans – âge moyen de départ à la retraite de la génération concernée (en s'appuyant sur les personnes vivantes à l'âge de 66 ans). En s'appuyant sur les projections démographiques de l'Insee de 2016, la DREES est arrivée à une sorte " d'espérance de durée " à la retraite. Celle-ci atteignait 25,8 ans (femmes et hommes confondus) pour la génération née en 1953 (la plus récente à pouvoir être étudiée) contre 21,6 pour celle née en 1926.

Quelle différence entre l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé ?

L'espérance de vie ne tient pas compte de l'état de santé réel des Français, celui qui permet par exemple de vivre à domicile, sans assistance lourde. Au tournant des années 2000, un autre indicateur a ainsi été créé par l'INSEE, celui de l'espérance de vie en bonne santé. Cet indicateur permet d'obtenir une moyenne du nombre d'années qu'une personne peut vivre "sans incapacité la gênant dans les gestes de la vie quotidienne", selon la définition de l'INSEE. En 2016, elle s'élevait à 64,1 ans pour les femmes et à 62,7 ans pour les hommes, une donnée globalement stable depuis 2005 mais a bondi depuis pour s'établir en 2020 à 65,9 pour une femme et 64,4 ans pour un homme.

L'espérance de vie en bonne santé, un indicateur à nuancer ?

Les données de l'espérance de vie en bonne santé ont toutefois été critiquées alors que le débat s'amorçait sur le report de l'âge légal de départ à la retraite. Des partis politiques mais aussi des chercheurs ont plutôt mis en avant " l'espérance de vie sans incapacité à 65 ans ", c'est-à-dire une donnée permettant d'indiquer le nombre d'années où l'on peut espérer être en forme, une fois atteint l'âge de la retraite. Les données les plus récentes de la DREES datent de 2020 et indiquent une projection de 12,1 ans sans incapacité pour une femme de 65 ans et 10,6 ans pour un homme, deux chiffres légèrement supérieurs à la moyenne européenne. Attention, ces deux indicateurs de l'espérance de vie en bonne santé et de l'espérance de vie en bonne santé à 65 ans ont également leurs limites car ils sont notamment basés sur une enquête déclarative auprès d'un panel répondant sur leur état de santé. Les projections et rapports de la DREES ne comportent pas non plus de critères ou classement socio-professionnel. Or, les recensements de l'INSEE indiquent bien un écart entre l'espérance de vie d'un cadre et celle d'un ouvrier : 6 à 7 ans en moyenne selon les derniers indicateurs.