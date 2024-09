Hausse des impôts : qui pourrait payer plus ? Les pistes envisagées

Michel Barnier, le nouveau Premier ministre, envisagerait d'augmenter certains impôts. Mais qui serait concerné ?

"Est-il possible de ne pas augmenter les impôts ? Oui et il faut même les baisser !" Cette phrase, c'est Michel Barnier en personne qui l'a prononcée. Dans une interview accordée aux Echos en 2021, le nouveau Premier ministre affirmait vouloir diminuer la pression fiscale sur les Français. Mais à l'époque, celui qui est désormais devenu le plus vieux locataire de Matignon n'était que candidat à l'investiture des Républicains en vue de l'élection présidentielle 2022. Depuis, il semble avoir changé son fusil d'épaule. Mais à quel point ?

Publiquement, Michel Barnier n'a jamais indiqué vouloir augmenter les impôts. La rumeur enfle depuis quelques jours après que Gérald Darmanin a rapporté, auprès des médias, que le septuagénaire n'excluait pas d'accroitre le niveau d'imposition dans le pays. De quoi susciter une levée de bouclier et une indignation générale, bien qu'il puisse peut-être simplement s'agir d'une fuite organisée -pour tester les réactions et la popularité de tels choix-, voire d'un coup bas politique.

En réalité, selon ce qu'il circule, les pistes qui seraient étudiées par le chef du futur gouvernement ne concerneraient pas la majorité des ménages. Qu'envisagerait-il ? Qui pourrait payer plus ? On fait le point.

Va-t-on payer plus d'impôt sur le revenu ?

Excluons d'emblée cette hypothèse. A en croire les rumeurs qui circulent depuis le début de la semaine, l'idée n'est absolument pas de faire payer plus d'impôt sur le revenu à l'immense majorité des Français. Une personne au Smic, à 1800/2000 euros nets ou 3000 euros par mois ne paiera pas un centime de plus sur l'argent gagné grâce au travail. Toutes les forces politiques, de droite comme de gauche, excluent cette possibilité.

La note au supermarché, au restaurant ou d'électricité va-t-elle augmenter à cause d'une hausse de la TVA ?

Au supermarché, dans les restaurants ou même sur la facture d'électricité, l'addition se décompose en deux parties : ce qui est véritablement perçu par l'entreprise et ce qu'elle doit reverser à l'Etat. Cette dernière partie, c'est la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Si son taux fixe est à 20%, elle est baissée à 5,5% dans certains secteurs (alimentaire et énergie notamment). Ces exceptions pourraient-elles être sacrifiées et, ainsi, faire augmenter le montant de la note payée par les consommateurs ?

Là encore, cela ne semble pas être un levier envisagé par Michel Barnier. Seul le gouverneur de la Banque de France a laissé entendre qu'il ne serait pas contre cette possibilité. "De façon générale, il vaut mieux qu'un impôt ait une assiette large — sans trop de trous et à taux plus bas", a confié François Villeroy de Galhau au Parisien.

Des réductions d'impôts en passe d'être sacrifiées ?

Pour les particuliers comme les professionnels, la France compte de très nombreux dispositifs permettant de diminuer le montant à régler aux impôts. Certains pourraient toutefois être dans le viseur de Michel Barnier et disparaître sous peu. Que la majorité des Français se rassure : il n'est pas question de toucher aux réductions liées à la garde d'enfant, aux parents isolés ou autres…

L'idée est plutôt de s'attaquer aux dispositifs qui coûtent beaucoup d'argent et qui ne concernent que peu de personnes, mais aussi à ceux qui sont en contradiction avec les objectifs environnementaux. Le gouverneur de la Banque de France le résume : "Certaines niches fiscales profitent plus aux grands groupes et aux ménages les plus favorisés. Et certaines exonérations "brunes" encouragent en fait la consommation d'énergie fossile." Pourraient notamment être concernée la fiscalité réduite pour le gazole non routier, le kérosène et le carburant du transport maritime, mais aussi le taux d'imposition réduit du diesel par rapport à l'essence. En 2022, ces taxations amoindries représentaient un manque à gagner, sur l'année, de 6 milliards d'euros selon l'Institut de l'économie pour le climat.

Les riches dans le viseur, qui pourrait payer plus d'impôts ?

Augmenter les recettes de l'Etat sans impacter le budget de 99% des Français, l'idée a donc, finalement, de quoi séduire. Pour cela, ce sont les portefeuilles les plus épais qui seraient dans le viseur du fisc, avec le retour d'un dispositif iconique : l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Supprimé par Emmanuel Macron en 2017, il concernait 358 198 foyers et avait rapporté, la dernière année, un peu plus de 5 milliards d'euros dans les caisses du Trésor public. Le dispositif remplaçant -l'impôt sur la fortune immobilière (IFI)- s'avère être une manne fiscale bien moins importante : "seuls" 175 980 ménages doivent le régler, pour une recette totale de 1,9 milliard d'euros en 2023. 3 milliards de revenus en moins : pas une paille, quand on sait qu'il faut en trouver 20 par an désormais.

Si cette mesure semble être un signe d'ouverture à la gauche qui promeut cette idée, elle a en revanche eu le hic de braquer les macronistes et les Républicains. Quant au Rassemblement national, celui-ci s'est dit en faveur d'un impôt sur la fortune financière. Toutefois, Michel Barnier n'a jamais parlé publiquement d'un tel projet, lequel viendrait renverser une mesure phare du premier quinquennat.

Plus d'impôts à payer pour les entreprises... ?

Emmanuel Macron s'en targue depuis son arrivée à l'Elysée : la baisse des impôts sur les entreprises n'a jamais été aussi importante et efficace pour l'économie. Entre 2017 et 2022, le président de la République a drastiquement fait diminuer les prélèvements fiscaux sur les bénéfices des sociétés. A son arrivée, l'Etat ponctionnait un tiers des profits. Pour 1000 euros de bénéfices, il fallait en reverser 333 au Trésor public. Désormais, la note n'est plus que de 25%, soit 250 euros pour 1000 euros gagnés.

Entre 2017 et 2022, ce sont donc 11 milliards d'euros (cumulés sur les cinq années) en moins qui ont été captés par le fisc. De quoi offrir de nouvelles marges de manœuvres aux entreprises pour investir, tout en vidant les caisses de l'Etat. Mais ce n'est pas tout : l'impôt sur la production a aussi été drastiquement diminué.

Ces deux leviers semblent constituer, aux yeux e Michel Barnier, une ressource financière non-négligeable. "Michel Barnier est très tenté d'aller chercher des pistes d'économies en allant sur l'impôt sur les sociétés", a-t-il été glissé au Parisien.

La hausse de l'impôt sur les sociétés semble être en réflexion, mais aucun nouveau niveau de taxation n'a encore évidemment été proposé. D'autant que cela comporte le risque d'une baisse de l'investissement, donc des embauches, pouvant accroître le chômage, donc… les dépenses de l'Etat.

... et une nouvelle taxe sur les sociétés ?

Par ailleurs, le successeur de Gabriel Attal "est favorable à une taxe sur les sur-profits" selon Laurent Wauquiez, député LR et patron du groupe de droite à l'Assemblée, cité par Le Parisien. Actuellement, une telle taxe est en vigueur, depuis 2024, sur les concessionnaires d'autoroutes et d'aéroports. L'Etat ponctionne une partie de l'excédent de bénéfices perçu par rapport aux prévisions inscrites dans le contrat de concession.

Michel Barnier pourrait l'étendre aux énergéticiens et reprendre les dispositions en vigueur : un taux de 4,6 % appliqué aux revenus d'exploitation qui excèdent 120 millions d'euros. Mais là encore, il n'est question que de suppositions.

Par ailleurs, Les Echos et Agefi avancent d'autres pistes : celle d'une nouvelle taxe sur EDF, Engie et TotalEnergie, mais aussi la fin du régime fiscal avantageux pour CMA CGM, dont le patron (Rodolphe Saadé) est proche d'Emmanuel Macron.