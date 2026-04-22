Les impôts remboursent 460€ à ceux qui cochent cette case de la déclaration de revenus

Une petite ligne du formulaire fiscal permet de diminuer le total à payer au Trésor Public.

C'est la grande question depuis que la déclaration de revenus est ouverte : comment faire baisser le montant des impôts que je vais devoir payer ? Si cela est souvent lié à des dispositifs fiscaux qu'il faut avoir réalisé en 2025, certaines lignes du formulaire doivent être lues avec attention car elles permettent de diminuer la note finale. Si la complexité des explications administratives peut être rebutant ou angoissant pour des contribuables, certains d'entre-eux ne doivent toutefois pas passer à côté d'une case très importante.

La vie est toujours jonchée d'évènements divers, parmi lesquels -les plus importants généralement- la vie de couple et l'arrivée d'enfants. Deux paramètres qui, aussi joyeux soient-ils au départ, ne le sont pas toujours éternellement. Séparations, accidents… Des moments douloureux viennent percuter le quotidien. Des parcours de vie dont tient compte l'administration fiscale au moment de vous demander de payer des impôts.

En effet, certains contribuables peuvent économiser jusqu'à 1 079 euros sur l'addition totale à verser à la DGFiP grâce à ce dispositif. Les cas sont nombreux : si vous êtes un parent célibataire, séparé, divorcé ou veuf, qui vivait seul au 1er janvier 2025 (ou au 31 décembre 2025 en cas de mariage, Pacs, divorce, séparation ou rupture de Pacs en 2025) que vous avez un ou plusieurs enfants majeurs qui ne sont plus rattachés à votre foyer, ou faisant l'objet d'une imposition distincte, et que vous en avez élevé un ou plusieurs, à titre exclusif ou principal, pendant au moins 5 ans au cours desquels vous viviez seul, vous devez ainsi cocher la case L de votre déclaration d'impôts.

Les critères sont abstraits ? Un exemple concret : une maman qui a élevé toute seule son enfant pendant au moins 5 ans, tout en étant célibataire durant cette période, qui aujourd'hui vit encore seule et dont l'enfant (âgé de plus de 18 ans) est désormais parti du domicile pour travailler, a le droit de cocher la case L.

Toutes les personnes répondant aux critères peuvent prétendre à cette demi-part supplémentaire de quotient familial. Attention, il ne s'agit pas d'un abattement fiscal au sens strict. Le dispositif n'est pas soumis à une condition de ressources, mais son effet dépend du niveau d'imposition du foyer. Jusqu'à 35 000 euros de revenus annuels, le montant de la ristourne est calculé au prorata de vos ressources et varie donc de 0 à 1079 euros. Au-delà de 35 000 euros de revenus, la diminution du montant total de l'impôt est fixe, à hauteur de 1079 euros.

Selon un rapport de la Cour des comptes, ce dispositif avec cette demi-part en plus bénéficie à plus de 1,7 million de ménages et leur assure un gain moyen d'environ 450 euros. Un rapport du Conseil des prélèvements obligatoires, rattaché à la Cour des comptes, avait recommandé en 2024 de supprimer progressivement ce dispositif, mais il reste applicable pour la déclaration 2026 sur les revenus 2025.