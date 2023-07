Cette méthode pour se débarrasser complètement du démarchage téléphonique a fait ses preuves

Les appels malveillants ne sont pas seulement une nuisance pénible, ils peuvent aussi vous coûter cher si vous ne prêtez pas attention à certains détails. Voici comment s'en prémunir facilement.

Vous en avez assez de ces appels qui interrompent le fil de votre journée et tentent de vous vendre des services dont vous n'avez manifestement pas besoin ? Vous n'êtes pas le seul. En quelques années, les appels malveillants et le démarchage téléphonique sont devenus un fléau et les stratagèmes se sont perfectionnés, notamment pour inciter le consommateur à souscrire à des produits ou services inutiles mais aussi et surtout pour collecter leurs données personnelles. Heureusement, il existe des moyens efficaces de se protéger contre ces appels indésirables et de limiter les risques d'arnaques, fréquentes sur le web. Voici ce à quoi il faut faire particulièrement attention.

La loi a changé, jusqu'à 375 000 euros d'amende

La première méthode consiste à limiter les appels en vous inscrivant sur la plateforme Bloctel. Elle ne concerne pas tous les services (les instituts de sondage en sont par exemple exclus) mais permet déjà de limiter le nombre d'appels. Sachez que la loi a changé au 30 mars 2023 et qu'elle stipule que les consommateurs, inscrits ou non sur Bloctel, ne peuvent pas être sollicités par téléphone plus de 4 fois par mois par le même professionnel ou entreprise.

Si vous refusez ce démarchage, le consommateur ne pourra pas être recontacté avant 60 jours. Tout contrevenant à cette règle s'expose à une amende de 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Le rappel de cette loi lors d'un démarchage téléphonique peut se montrer particulièrement dissuasif.

Les formulaires en ligne, la menace que beaucoup ignorent

Il y a encore mieux pour limiter les risques. Cette méthode à avoir à l'esprit est gratuite et ne nécessite qu'un peu d'attention. Pour éviter d'être démarché, le meilleur moyen est encore de ne pas divulguer vos coordonnées à n'importe qui ! Pour cela, faites attention lorsque vous remplissez des formulaires en ligne, prévient un expert. "Prenez toujours votre temps pour remplir les formulaires en ligne et s'il n'y a pas d'astérisque à côté de la mention à remplir, ne le remplissez pas", avertit Andy Curry, spécialiste britannique en la matière et employé du Information Commissioner's Office, le bureau chargé de la protection des données outre-Manche. "Moins il y a de données partagées, moins vous risquez de recevoir des appels importuns", conseillait-il dans des propos repris par la presse anglaise.

Sachez que ce type de données circulent très vite et peuvent être échangés sur le web. Une simple saisie sur un site peut permettre de voir vos données être revendues rapidement ou intégrées à un fichier client. Ne les remplissez donc que lorsque cela est strictement nécessaire.

Reste le cas possible de l'arnaque aux données bancaires. Il est conseillé de ne jamais donner ce type d'informations par téléphone, même si cela semble venir de votre banque. Les arnaques aux faux conseillers bancaires ont d'aillerus fleuri ces derniers mois. Si vous pensez avoir été victime d'une telle arnaque ou avez partagé des données confidentielles, prévenez immédiatement votre banque et son service anti-fraude. Le numéro est généralement présent sur votre espace client. Cela permettra de stopper toute éventuelle transaction en cours et de bloquer votre carte bancaire.

Enfin, avertissez vos proches, notamment les plus vulnérables à ce type d'arnaques. "Assurez-vous que les membres de votre famille savent qu'ils ne doivent pas révéler leurs coordonnées bancaires, leurs numéros d'identification personnels ou toute autre information confidentielle par téléphone", conseille ce même expert britannique.