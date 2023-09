N'allez pas chez Action n'importe quand, voici le meilleur jour pour profiter des promotions

Salariés et habitués du magasin s'accordent sur le jour à choisir pour faire des bonnes affaires chez le hard-discounter.

Les prix y sont déjà plus qu'attractifs, mais il est possible d'y faire encore des meilleures affaires. Action s'est imposé en France comme LA référence des magasins à bas prix, tant sur les produits d'hygiène et d'entretien que la déco, les vêtements ou les jouets. Avec ses tarifs défiant toute concurrence, la marque d'origine néerlandaise est devenue privilégiée par les consommateurs, doublant des concurrents tels que Gifi ou la Foir'Fouille.

Mais qui dit notoriété et attractivité dit forcément affluence. Ainsi, choisir son jour de venue dans l'un des magasins Action n'est pas à négliger. Selon une salarié interrogée par Capital, mais aussi plusieurs recommandations d'habitués et/ou employés de l'enseigne sur les réseaux sociaux, mieux vaut se rendre chez Action le mercredi. C'est en effet en plein milieu de la semaine que les promotions sont affichées. L'occasion idéale donc de faire des bonnes affaires sans se ruiner.

Mais il est préférable d'être matinal ! Le mercredi est en effet synonyme de forte affluence au cours de la journée. En venant dès l'ouverture (ou presque), il sera possible de chiner plus tranquillement les diverses réductions qui auront tout juste été instaurées. D'autant que si les promotions durent jusqu'au mardi suivant, les stocks sont vite écoulés. Pour éviter de perdre du temps à scruter les étagères une à une ou passer à côté d'une belle réduction, il est ainsi recommandé d'éplucher le catalogue (disponible en ligne notamment) avant de se rendre en magasin.

En 2012, Action inaugure son premier magasin en France à Courrières. Leur expansion est rapide : dix magasins fin 2013 et 300 en 2017. En 2016, le premier centre de distribution français est créé à Moissy-Cramayel, suivi de trois autres jusqu'en 2020. Début 2019, la France possède 443 magasins Action, le plus grand nombre par pays. Un 5e centre de distribution est prévu en 2022 à Ensuès-la-Redonne. En mai 2021, le 600e magasin français ouvre à Paris. À fin 2021, 651 magasins existent en France. En 2022, en plus de l'ouverture de 80 nouveaux magasins, Action envisage la rénovation éco-responsable de ses établissements anciens. Ils approchent les 700 points de vente depuis le début de l'année.