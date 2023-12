2 millions de Français vont toucher une prime sans rien faire : voici quand elle arrive

Une aide ponctuelle arrive automatiquement sur de nombreux comptes en banque. Aucune démarche n'est à entreprendre.

Les rentrées d'argent au cours du mois sont rares. Une fois le salaire et/ou les allocations perçues entre le 1er et le 5, difficile, voire impossible, de compter sur une quelconque provision dans les semaines à venir. Mais les comptes en banque de nombreux ménages vont bientôt voir apparaître une nouveau versement. Une petite ligne verte qui viendra soulager ces foyers.

Un peu plus de deux millions de personnes sont destinataires de ce coup de pouce, qui sera perçu automatiquement par les foyers éligibles : aucune démarche n'est à entreprendre, l'argent arrivera tout seul. Cependant, il faut répondre à certains critères pour pouvoir prétendre à cette aide.

Ainsi, ce sont seulement les bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de l'allocation équivalent retraite de remplacement (AER-R) ou encore de la prime forfaitaire pour la reprise d'activité qui percevront ce chèque exceptionnel d'ici quelques jours.

Il s'agit, comme tous les ans, de la traditionnelle prime de Noël. Selon la situation du bénéficiaire, ce n'est pas le même organisme qui verse cette aide. Une personne au RSA touchera la somme après un versement de la Caisse des allocations familiales (CAF) ou de la Mutualité sociale agricole (MSA). Dans les autres situations (ASS, AER-R, prime forfaitaire), c'est Pôle emploi qui est chargé de la distribuer.

Le montant perçu par les personnes éligibles varie également en fonction de la situation. Ainsi, une personne au RSA peut prétendre à une prime de Noël plus élevée qu'une personne touchant l'ASS. Dans le premier cas, la CAF prend en compte la situation matrimoniale de la personne et le nombre d'enfants dans le foyer, tandis que Pôle emploi n'octroie qu'un forfait unique, qu'importe la composition du ménage. Le montant minimum versé est de 152,45€, mais les bonus accordés aux personnes au RSA leur permettent de toucher, par exemple, 320,14€ s'ils vivent en couple avec deux enfants.

Alors que ces personnes vivent déjà avec d'importantes difficultés financières, le versement de la prime ne saurait tarder : la CAF, la MSA et Pôle emploi vont la verser le vendredi 15 décembre 2023. Il n'y a donc plus que quelques jours à attendre. De quoi finaliser quelques achats en vue de Noël. D'autres en hériteront plus tard : mi-janvier, la prime de Noël sera versée aux nouveaux bénéficiaires du RSA, inscrits entre le 1er et le 31 décembre 2023.