Voici quand sera versé le chèque énergie, les premières dates connues

INFO LINTERNAUTE.COM. Bercy nous a confirmé le calendrier 2024 de versement du chèque énergie. Près de 6 millions de foyers vont très prochainement recevoir cette aide.

Plus que quelques jours à attendre. Alors que la date limite pour utiliser le chèque énergie versé l'année dernière approche (31 mars), le calendrier d'envoi de cette aide pour 2024 vient d'être annoncé à Linternaute.com. Environ 6 millions de Français vont recevoir ce coup de pouce financier de l'Etat destiné à alléger la facture d'électricité, de gaz, de fioul ou autres pour les ménages les plus modestes et ayant des difficultés à faire face à ces charges.

C'est donc au printemps, comme lors des années précédentes, que le chèque énergie sera versé progressivement, département par département. Le ministère de l'Economie nous dévoile que les premiers envois débuteront le mardi 2 avril et s'étaleront jusqu'au mercredi 15 mai 2024. Au fil des six semaines, les foyers éligibles le recevront directement, en fonction de leur lieu d'habitation. Le calendrier de versement par département n'a pas encore été finalisé.

Ces deux dernières années, plusieurs territoires avaient eu la primeur du chèque : ceux de la région Hauts-de-France, mais aussi l'Auvergne-Rhône-Alpes, du Grand Est et de la Bourgogne Franche Comté. La Gironde, l'Eure-et-Loir ainsi que les départements d'Outre-mer avaient aussi perçu l'aide en premiers. Il est également à noter que tous les habitants éligibles d'une même ville peuvent le recevoir à des dates différentes, plusieurs envois étant programmés.

Cette année, le chèque énergie devrait bénéficier à davantage de familles que les années passées. En effet, des associations de consommateurs ont fait remonter à l'administration qu'un million de ménages pourraient être exclus du dispositif en raison de la suppression de la taxe d'habitation, laquelle servait de référence pour connaître les foyers éligibles. Un couac vite désamorcé par Bruno Le Maire. Le ministre de l'Economie a affirmé qu'il n'y aurait "pas de perdant". Tous les bénéficiaires du chèque énergie en 2023 le recevront à nouveau en 2024 et ceux qui se pensent éligibles mais qui ne l'ont pas reçu pourront faire une réclamation après la fin des versements le 15 mai.

Créé en 2015 et généralisé depuis 2018, ce dispositif est reconduit, depuis, chaque année, même s'il avait été annoncé que la politique des chèques allait s'éteindre en France. En moyenne, il permet aux ménages de bénéficier de 150 euros d'aide, dans un contexte où le prix de l'électricité a notamment augmenté de 10% au 1er février.