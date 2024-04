Le montant de l'Allocation de rentrée scolaire 2024 est déjà connu : voici de combien il a augmenté

La Caf a officialisé la somme qu'elle versera dans quelques mois.

C'est une précieuse aide financière attendue de pied ferme par trois millions de familles chaque année. Si l'heure n'est pas encore aux grandes vacances d'été et, encore moins, à la rentrée prochaine, une bonne nouvelle a déjà été annoncée pour ces allocataires de la Caf : l'Allocation de rentrée scolaire (ARS) va bien augmenter et le nouveau montant qui sera versé dans quelques mois est déjà connu.

L'information n'a pas fait de bruit mais la Caisse des allocations familiales a officialisé la somme octroyée aux foyers éligibles. Cette "prime" -comme elle est aussi appelée dans le langage courant- doit permettre d'amortir le coût des achats des fournitures et autres équipements (habits, sac…) pour l'année scolaire à venir. Face à la hausse des prix permanente, sa revalorisation est basée sur l'inflation de l'année précédente, afin de suivre la courbe d'évolution des prix et ne pas léser les bénéficiaires. Ce sera +4,6% pour cette année.

Ainsi, en 2024, le montant de l'Allocation de rentrée scolaire sera le suivant, en fonction de l'âge de l'enfant :

De 6 à 10 ans : 416,40 euros (+18,31 euros par rapport à 2023)

De 11 à 14 ans : 439,38 euros (+19,33 euros)

De 15 à 18 ans : 454,60 euros (+19,99 euros)

Tout le monde ne perçoit pas l'ARS. Celle-ci n'est versée qu'en fonction des revenus perçus deux ans auparavant. Ainsi, pour pouvoir toucher l'aide en 2024, il ne faut pas que la ou les personnes déclarant la charge de l'enfant à la Caf aient eu, en 2022, un revenu fiscal de référence (RFR) supérieur à 25 775 euros pour un enfant à charge, 31 723 euros pour deux enfants ou encore 37 671 euros pour trois enfants.

Vous ne savez pas si vous êtes éligible ? C'est très simple. Pour le savoir, il suffit de prendre votre avis d'imposition de l'année 2022 et regarder tout en bas du document la ligne "Revenu fiscal de référence". Si celui-ci entre dans les clous du plafond à ne pas dépasser, alors vous recevrez l'Allocation de rentrée scolaire. Il n'y a d'ailleurs (presque) aucune démarche à faire si vous êtes déjà bénéficiaire de la Caf : l'organisme se charge de vous octroyer le chèque automatiquement si votre enfant a entre 6 et 15 ans. S'il a entre 16 et 18 ans, c'est à vous de solliciter l'aide auprès de la Caf.

La date officielle de versement de l'ARS n'a pas encore été dévoilée. Cependant, tous les ans, cela intervient autour de la mi-août. Cette année, compte-tenu du calendrier, le versement devrait intervenir le mardi 20 août prochain. Il devrait également avoir lieu plus tôt, début août, pour Mayotte et La Réunion.