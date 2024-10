Cette taxe pourrait disparaître en 2025 : une économie de 103 euros pour ceux qui la paient

Près de 2 millions de personnes pourraient tirer profit de cette mesure.

Au milieu des discours alarmistes sur l'état des finances de la France et de la multitudes d'idées diverses pour augmenter certains impôts et taxes, rares sont les (éventuelles) bonnes nouvelles. Même lorsqu'elles en sont simplement au frémissement. Pourtant, si l'heure est à la recherche de nouvelles recettes, tout n'est pas noir et certains portefeuilles pourraient même être un peu soulagés prochainement.

S'il est difficile de le croire au regard du contexte actuel, une taxe payée par des milliers de Français pourrait bel et bien disparaître l'année prochaine. La proposition ne fait pas l'unanimité mais une partie des députés s'est montrée favorable à cette possibilité. Reste encore à la valider définitivement.

En France, il n'y a pas que les impôts, mairies, départements et autres collectivités qui collectent des taxes. D'autres organismes somment également certains ménages de leur verser de l'argent, chaque année. C'est notamment le cas du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires, plus connu sous l'acronyme "Crous". En vue d'une rentrée scolaire, tous les étudiants (sauf les boursiers) doivent obligatoirement payer une taxe : la Contribution de vie étudiante et de campus (CVEC).

Tous les ans, son montant augmente au même rythme que l'inflation. Ainsi, pour l'année 2024-2025, le tarif s'élevait à 104 euros. Selon les données du ministère de l'Enseignement supérieur, environ 1,7 millions d'étudiants ont dû régler cette taxe. Mais c'était peut-être la dernière fois.

Les députés socialistes et écologistes ont proposé de supprimer cette contribution. En commission des finances, l'idée a été adoptée et doit désormais être soumise au vote du Parlement et à l'approbation du gouvernement. En 2023, la même proposition avait été validée sur le principe mais n'avait pas été retenue par Elisabeth Borne.

Si, sur le papier, l'idée est séduisante pour les étudiants qui peinent à avoir des ressources financières lors de leurs études, elle ne fait pas l'unanimité. La CVEC permet de financer des actions sociales, sanitaires, médicales et culturelles de la vie étudiantes. La supprimer "pénaliserait les étudiants les plus précaires", selon le député centriste Charles de Courson. La gauche voudrait compenser sa suppression par une hausse des taxes sur le tabac.