Toucher le chômage sera plus facile en 2025 : une nouvelle règle va entrer en vigueur

Les règles vont être assouplies pour pouvoir bénéficier des droits au chômage.

C'est un sujet toujours très sensible. Le chômage -surtout les indemnités qui sont versées lorsque l'on ne travaille pas- fait souvent l'objet d'une bataille politique entre le gouvernement et le patronat d'un côté, les syndicats de l'autre. A l'heure où il est plutôt question d'augmenter la durée du travail, un tour de vis sur les règles pour obtenir une rémunération de France Travail était craint. Il n'en sera finalement rien.

C'est même l'inverse qui va se produire puisque, d'ici quelques semaines : les règles vont être assouplies. Il sera plus "facile" de toucher le chômage qu'actuellement. Une bonne nouvelle pour les Français qui enchaînent notamment les contrats courts et précaires.

À l'heure actuelle, pour prétendre aux indemnités chômage en France, il est nécessaire d'avoir travaillé au moins six mois au cours des deux dernières années. Ces indemnités, versées mensuellement, permettent de compenser partiellement la perte de salaire, à condition que la cessation d'emploi soit involontaire. Ainsi, seuls la fin d'un contrat à durée déterminée (CDD), une rupture conventionnelle ou un licenciement ouvrent droit au chômage. Dans certains cas exceptionnels, une démission peut également permettre d'y accéder, mais cela reste soumis à des conditions très strictes.

En 2025, les règles pour toucher le chômage devraient changer. Si, actuellement, il faut avoir travaillé six mois au cours des deux dernières années, cela va être assoupli à partir du 1er janvier. Les nouvelles dispositions prévoient qu'une personne ayant travaillé cinq mois (et plus six) sur les deux dernières années puisse désormais avoir accès au chômage. Un léger assouplissement qui intervient après un premier projet beaucoup plus dur, prévu par l'ancien gouvernement (avoir travaillé 8 mois au cours des 20 derniers) mais abandonné avec la dissolution.

Ces nouvelles dispositions sont le fruit d'un compromis trouvé entre toutes les organisations du monde patronal et les organisations syndicales. Tout cela n'est pas encore officiellement et définitivement acté -quelques négociations marginales restent toujours en cours-, mais il fait (très) peu de doutes que ces futures règles entreront en vigueur dès le passage à l'année 2025.

En revanche, pour toucher le chômage, il faudra toujours justifier que la situation est subie et non voulue. Ainsi, seuls la fin d'un CDD, une rupture conventionnelle ou un licenciement permettent d'avoir le chômage. Dans certains cas, il est aussi possible de démissionner et de le toucher, mais de nombreuses conditions particulières doivent être remplies.