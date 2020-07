Nissan Ariya : un nouveau SUV électrique ! Toutes les infos

Nissan a dévoilé son premier SUV 100% électrique, l'Ariya. Avec de nombreuses versions disponibles et des technologies innovantes, la marque nippone entend bien rééditer le succès de la berline Leaf.

Le SUV électrique a la cote en 2020 ! Après Peugeot et son e-2008, Mazda et le MX-30, c'est au tour de Nissan de présenter sa riposte aux déjà plus installés Tesla Model X, Jaguar I-Pace, Kia e-Niro, Hyundai Kona et aux plus récents Mercedes EQC, Audi e-Tron et DS3 Crossback e-Tense. Nissan a ainsi dévoilé le 15 juillet 2020 son tout premier SUV 100% électrique, le Nissan Ariya. Dix ans après le lancement de la berline électrique Leaf et au vu du succès qui a suivi, la marque nippone aurait tort de s'en priver puisqu'elle dispose désormais de technologies à la fois éprouvées et novatrices sur ce segment, à l'image de l'e-pedal pour régénérer facilement de l'énergie et ainsi augmenter l'autonomie. Il n'empêche que le Nissan Ariya a quelques arguments pour casser les codes, à commencer par un look audacieux et des lignes de SUV coupé. Retrouvez ci-dessous toutes les photos et infos sur ce nouveau Nissan Ariya.

Voici ce qu'il faut retenir de la présentation du Nissan Ariya le 15 juillet 2020 :

SUV aux dimensions imposantes avec 4,60m de long pour 1,85m de large et 1,66m de haut.

Premier véhicule de l'Alliance Renault-Nissan à profiter de cette déclinaison de la plateforme CMF-EV destinée aux véhicules électriques. Un modèle Renault devrait prochainement en profiter.

Plusieurs motorisations et batteries proposées avec des déclinaisons 2 et 4 roues motrices.

Intérieur épuré, peu de boutons remplacés par des touches haptiques dissimulées dans la planche de bord.

Autonomie jusqu'à 500 kilomètres (en fonction de la motorisation et de la batterie choisies).

Nissan a dévoilé de nombreuses photos de son nouveau SUV. A noter qu'il reprend le nom d'Ariya, déjà adoptée par le concept-car présenté au salon de Tokyo en 2019. Retrouvez toutes les photos ci-dessous.

Le Nissan Ariya sera proposé en de nombreuses versions. Nissan a déjà levé le voile sur cinq versions différentes de l'Ariya, en fonction de la motorisation et de la batterie retenue. L'Ariya sera en effet doté de versions 2 roues motrices et 4 roues motrices.

2 roues motrices avec batterie 63kW : puissance de 160kW et autonomie jusqu'à 360 km.

2 roues motrices avec batterie 87kW : puissance de 178 kW et autonomie jusqu'à 500 km.

4 roues motrices avec batterie 63kW : puissance de 205 kW et autonomie jusqu'à 340 km.

4 roues motrices avec batterie 87kW : puissance de 225 kW et autonomie jusqu'à 460 km.

4 roues motrices avec batterie 87kW Performance : puissance de 290 kW et autonomie jusqu'à 400 km.

Aucune info n'a pour l'heure filtré sur le prix ou sur la grille tarifaire de ce nouveau Nissan Ariya pour sa version française. On peut toutefois estimer un tarif de lancement entre 40 000 et 45 000 euros pour ce grand SUV.

Newsletter Auto Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pas plus d'informations sur la date de commercialisation en Europe du Nissan Ariya qui devrait toutefois débarquer sur nos routes en 2021.