Nouvelle DS4 : dévoilée ce 3 février... Photos, prix, ce qu'on sait déjà

DS4. La nouvelle DS4 se dévoile ce mercredi 3 février à 14h. Photos, design, technologies embarquées, prix et date de sortie, voici tout ce que nous savons déjà sur la berline compacte.

[Mis à jour le 2 février 2021 à 16h00] Elle est l'une des nouveautés françaises les plus attendues de cette année 2021, la nouvelle DS 4 se dévoilera officiellement ce mercredi 3 février à 14h. S'il reste quelques détails à dévoiler, nous savons déjà pas mal de choses sur la nouvelle berline de DS. Sur le design, sa nouvelle signature lumineuse sera caractérisée par de grands feux de jour verticaux alors que sur le plan de la technologie, la DS4 profite de la plateforme EMP2 afin d'accueillir la chaine de traction hybride rechargeable...

Qui de mieux que Thierry Métroz, directeur du design de la marque, pour révéler les premières images de la DS4 ? En décembre 2020, le designer a proposé un petit clip vidéo mettant en avant une nouvelle signature lumineuse moderne et imposante. DS a fait un dernier teaser ces dernières heures montrant la face avant de la berline dans la pénombre.

Le savoir-faire français et la technologie de pointe s'allient de nouveau.



La technologie devient raffinement.

DS 4. Le 3 février à 14h00.#DSautomobiles #DS4 #DS4Reveal pic.twitter.com/Ad6qOzBpSx — DS France (@DS_fr) February 1, 2021

Le véhicule sera basé sur la plateforme EMP2V3 et s'inspirera de l'original concept Aero Sport Lounge, présenté au printemps 2020. Cette dernière est une évolution de l'actuelle plateforme inaugurée en 2013 par le Citroën C4 Picasso et la Peugeot 308 II. Selon les indiscrétions de la marque, relayée par Auto Moto, un nouvel auvent, l'abaissement de l'ensemble capot-aile et du plancher de rang 2 sont au programme. Mais bien évidemment, la DS4 pourrait surtout faire sensation avec sa nouvelle signature lumineuse appelée "DS MATRIX LED VISION". Trois modules LED viennent affirmer la signature DS alors que de nouveaux feux de jour étendus composés d'un total de 98 LED viennent apporter du caractère et un effet unique.

© DS

Au sein du groupe PSA, DS doit incarner le fleuron haut de gamme. Les sorties des nouvelles DS riment donc souvent avec dernières technologies et la nouvelle DS4 n'échappera pas à la règle. Peut être la plus impressionnante et innovante, le "DS Extended Head Up Display". La technologie se base sur la réalité augmentée, avec des informations indispensables à la conduite comme la vitesse ou la navigation sont directement projetées sur la route. Grâce à un effet d'optique, les données s'affichent quatre mètres devant le pare-brise pour accompagner le regard du conducteur sur une diagonale de 21 pouces. D'après nos confères de l'Argus, la DS 4 disposera "d'une troisième dalle placée à la base de la console centrale, c'est elle qui servira aux différentes commandes gestuelles". La DS4 ira encore plus loin puisque la conduite semi-autonome de niveau 2 (régulateur adaptatif avec fonction embouteillage et maintien actif dans la voie de circulation) sera de la partie. Elle offrira un meilleur positionnement dans la voie et offre de nouvelles fonctionnalités comme les dépassements semi-automatiques (le conducteur devra simplement actionner le clignotant) ou encore l'adaptation de la vitesse dans les courbes. Enfin, le véhicule pourra également profiter du "DS Night Vision", qui grâce à une caméra infrarouge placée dans la calandre, détecte dans la nuit ou par faible luminosité, les piétons et animaux à une distance de 200 m, et permet au conducteur de les visualiser sur l'écran des compteurs numériques.

© DS

La DS4 disposera d'un moteur hybride rechargeable de 225 chevaux et 50 km d'autonomie, dont la batterie d'une capacité de 12,4 kWh est une version évoluée de celle présente sur les DS7 Crossback et DS9. Selon Sébastien Jacquet, directeur projets véhicules DS Automobiles cité par L'Argus, une autre version PHEV devrait voir le jour "moins puissante, notamment pour viser les flottes, en revanche, il n'est pas prévu d'en proposer une plus puissante ". Toujours selon nos confères, elle devrait être de de 180 chevaux. La DS4 sera également lancée avec des versions thermiques allant de 130 à 225 chevaux, toutes associées à une boîte automatique EAT8, et recevra l'appui, dès 2022, d'une hybridation légère (MEHV) sur les blocs essence.

Pour l'instant, difficile de dévoiler un prix exact pour la nouvelle DS4. Selon les premières estimations, la voiture devrait se situer aux alentours de 30 000 euros. Ce prix de base ne comprend évidemment pas toutes les options high-tech et de sécurité qui devraient faire gonfler le prix de manière importante.

Présentée en février 2021, la nouvelle DS4 sera montée à l'usine Opel de Russelsheim, en Allemagne. Sa commercialisation, elle, est prévue pour la fin de cette année puisque la production débutera seulement en août 2021.