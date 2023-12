Le week-end de Noël sera difficile sur les routes– cet itinéraire est à éviter absolument

Le week-end de Noël sera particulièrement chargé sur les routes. Et la mauvaise météo ne devrait rien arranger.

Qui dit Noël dit cadeaux mais aussi embouteillages. Comme tous les ans, des millions de Français vont prendre leur voiture pour se réunir en famille ou entre amis et partager un bon repas de fêtes. Le 25 décembre 2023 tombant un lundi cette année, le week-end du 23-24 risque d'être particulièrement chargé sur les routes, et ce dès le vendredi puisque de nombreuses familles vont anticiper leur départ, parfois même avant le début des vacances scolaires prévu le 22 décembre au soir.

Si vous avez prévu de vous déplacer en voiture, sachez que les journées de vendredi et samedi sont classées orange par Bison Futé au niveau national, mais rouge en Île-de-France ainsi que dans la région Auvergne Rhône-Alpes le vendredi. Pour ne rien arranger, la météo ne prévoit rien de bon ce week-end dans une grande partie nord, nord-ouest de la France, avec un radoucissement au niveau des températures mais beaucoup de pluie. Circulation dense, précipitations et nuit avant 17 heures, tout est réuni pour que les temps de parcours se rallongent.

Pour éviter que le trajet des fêtes ne se transforme en cauchemar, quelques petites astuces sont conseillées. Ce sera surtout le cas si vous vous apprêtez à quitter Paris et sa région (ou de la traverser) pour vous diriger vers Lyon. C'est l'itinéraire le plus chargé selon l'agence. Vendredi, comme samedi, les premiers kilomètres de l'A6, jusqu'aux barrières de péages, se feront au ralenti. Bison Futé préconise ainsi de quitter la région parisienne avant 10h le vendredi. Si vous devez prendre la route que ce samedi, ne le faites pas après 6h du matin et jusqu'à 19 heures le soir.

Plus bas, la vallée du Rhône sera prise d'assaut par de nombreux vacanciers en partance pour les stations de ski. La circulation sur l'A7, entre Lyon et Orange, sera très compliquée entre 12h et minuit le vendredi 22 et entre 11h et 17h le samedi 23. Notez également que la portion de l'A6 entre Beaune, en Bourgogne, et Lyon est fortement déconseillée toute la journée de samedi.

Les déplacements sur les grands axes au niveau national seront normalement beaucoup moins nombreux les 24 et 25 décembre. Méfiez-vous néanmoins si vous avez un trajet à effectuer autour des grandes agglomérations - comme Paris, Lyon, Lille, Marseille ou Strasbourg - le soir du Réveillon et en fin de matinée le jour de Noël. Deux journées qui connaissent traditionnellement de forts pics de circulation quand les convives se rendent chez leurs hôtes d'un jour pour partager les longs et copieux repas de fêtes. Un parcours de 10 minutes habituellement peut très vite se transformer en un périple d'une demi-heure, voire plus. Si vous ne voulez pas rater le début du repas, un peu d'anticipation s'impose...