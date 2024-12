C'est la nouvelle cible de la police : cette infraction explose et coûte 135 euros aux automobilistes

Avec plus de 500 000 PV distribués, cette infraction routière a connu une très forte hausse en un an.

Plus de 30 millions d'infractions au Code de la route ont été relevées l'année dernière. Selon une enquête menée par Auto Plus, il faut ajouter à ce nouveau chiffre record les 13,6 millions de forfaits de post-stationnement (FPS) pour arriver aux 43 millions de procès-verbaux dressés en 2023. Évidemment, parmi les près de 1 200 raisons de se voir verbaliser en voiture, certaines se taillent la part du lion. Ainsi, les excès de vitesse inférieurs à 20 km/h relevés en agglomération et hors agglomération par des radars automatiques représentent à eux seuls plus de 50% du total des infractions ayant donné lieu à des amendes. Mais parmi les infractions les plus fréquentes, certaines ont connu des variations assez fortes en un an, que ce soit à la hausse ou à la baisse.

C'est notamment le cas de celle figurant à la neuvième place du classement des infractions les plus souvent constatées. Avec exactement 521 461 cas repérés, cette faute talonne l'usage du téléphone au volant, une mauvaise habitude qui a coûté 555 146 verbalisations l'an dernier (+5.1%). De quoi parle-t-on ? De la circulation sur une voie réservée au bus, une infraction le plus souvent observée en milieu urbain, là où le trafic des transports en commun est le plus conséquent.

© SYSPEO/SIPA

Dans le classement des infractions les plus fréquentes, elle est de loin celle qui a le plus augmenté lors des 12 derniers mois. Elle a connu une hausse de 27.6%, soit grosso modo 110 000 cas de plus comparé à 2022. Qu'est-ce qui explique une telle différence ? Les automobilistes seraient-ils de plus en plus pressés au volant ? C'est possible, mais l'explication se trouve ailleurs. Les municipalités se sont dotées massivement de caméras de surveillance pour scruter leurs rues, ce qui aide forcément à pincer les conducteurs coupables d'emprunter les voies allouées aux bus pour éviter de rouler au ralenti dans les embouteillages.

La forte augmentation des procès-verbaux pour cette raison est une aubaine pour les caisses de l'État. Beaucoup moins pour le portefeuille des Français. Circuler dans une voie réservée aux bus coûte cher : l'amende s'élève 135 euros pour les automobilistes et les motards pris en faute. Avec la centaine de milliers de contraventions supplémentaires dressées en 2023, la circulation de véhicules non autorisés dans les voies de bus ont rapporté à peu près 10 millions d'euros en plus. Un véritable jackpot.